Xung đột tại Trung Đông: Iran gửi phản hồi kế hoạch 15 điểm của Mỹ

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26/3 đưa tin Tehran đã gửi phản hồi chính thức đối với kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, thông qua các kênh trung gian và hiện đang chờ phản hồi từ phía Washington.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn thạo tin cho biết phản hồi của Iran đã được chuyển đi từ tối 25/3 theo giờ địa phương.

Trong phản hồi của mình, Iran nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào nước này, đồng thời tạo điều kiện để ngăn chặn xung đột tái diễn.

Ngoài ra, Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại, bảo đảm các cam kết bồi hoàn cũng như chấm dứt xung đột trên toàn bộ các mặt trận liên quan đến các đồng minh của nước này trong khu vực.

Nguồn tin nói rằng Iran yêu cầu công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz.

Trước đó, truyền thông Mỹ, trong đó có tờ The New York Times và The Wall Street Journal, dẫn lời 2 quan chức nước này cho biết qua trung gian Pakistan, Washington đã gửi nước Cộng hòa Hồi giáo bản kế hoạch 15 điểm để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Iran cũng đã xác nhận đã nhận được đề xuất của Mỹ thông qua Pakistan.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng tại Trung Đông. Đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông Trác Tuyển cho rằng Trung Quốc và Nga cần phối hợp thúc đẩy hạ nhiệt tình hình khu vực, ủng hộ ngừng bắn và nối lại đối thoại, đàm phán.

Theo hãng tin RIA Novosti, quan chức Trung Quốc đã nói như vậy tại cuộc gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov ngày 26/3.

Trung Quốc và Nga, với vai trò là các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cần cùng nhau bảo vệ công bằng, công lý quốc tế và góp phần giảm căng thẳng khu vực.

Cùng ngày, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí phối hợp sớm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông. Thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas bên lề cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp.

Hai bên bày tỏ quan ngại trước môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác nhằm ứng phó các thách thức chung và thúc đẩy ổn định khu vực./.

