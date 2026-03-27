Các nước Vùng Vịnh muốn tham gia tiến trình đàm phán Mỹ-Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/3, các nước Vùng Vịnh tuyên bố đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian Pakistan.

Dữ liệu của Asharq Al-Awsat ghi nhận 83% tổng số đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran từ khi xung đột bước sang tuần thứ tư nhắm vào các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), với 4.391 vụ, trong khi chỉ 17% (tương đương 930 vụ) nhắm vào các mục tiêu của Israel.

Tổng Thư ký GCC Jasem Albudaiwi khẳng định khối này phải hiện diện trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, bác bỏ mọi khuôn khổ, sáng kiến hoặc thỏa thuận tái định hình Trung Đông mà không có tiếng nói của các nước Vùng Vịnh.

Niềm tin của các nước Vùng Vịnh đối với các bên liên quan được cho là còn hạn chế.

Tổng Thư ký GCC cho biết khối này bất ngờ trước các diễn biến quân sự gần đây, đồng thời khẳng định khối không tham gia và không cho phép sử dụng lãnh thổ để chống lại Iran.

Tuy nhiên, ông Albudaiwi cũng đề cập tới một số hành động từ phía Iran mà GCC cho là gây quan ngại đối với các nước trong khu vực.

Nhà phân tích Ahmed Al-Ibrahim cho rằng các nước GCC không phản đối đối thoại, song mong muốn các vấn đề an ninh cốt lõi của khu vực được đề cập, không chỉ liên quan đến chương trình hạt nhân Iran mà còn bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo và vai trò của Iran tại Yemen, Liban và Iraq.

Chuyên gia Dhafer Al-Ajmi nhấn mạnh việc các nước GCC tham gia tiến trình đàm phán là quyền chủ quyền của mỗi quốc gia, trong khi nhà phân tích Ibrahim Raihan nêu một số ưu tiên cho các cuộc đàm phán, gồm giảm căng thẳng, bảo đảm an ninh hàng hải và xử lý các vấn đề còn tồn tại liên quan đến chủ quyền./.

