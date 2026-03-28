Iran tuyên bố tấn công kho hệ thống chống UAV của Ukraine tại UAE

Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy một kho chứa hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại UAE, tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2. (Ảnh: AA/TTXVN)
Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2. (Ảnh: AA/TTXVN)

Quân đội Iran ngày 28/3 tuyên bố đã tấn công và phá hủy một kho chứa hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), mà Tehran cho là được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Mỹ trong khu vực.

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, mục tiêu trên nằm tại Dubai và bị tấn công trong khuôn khổ các đòn đánh nhằm vào những địa điểm mà Iran cho là có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy khẳng định đây là “thông tin sai sự thật,” đồng thời cáo buộc Iran tiến hành chiến dịch tuyên truyền sai lệch.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước Trung Đông.

Trong khuôn khổ chuyến thăm UAE, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố các thỏa thuận hợp tác quốc phòng, đồng thời cho biết Kiev đang cung cấp chuyên gia và công nghệ chống UAV cho các nước trong khu vực nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV.

Trong khi đó, Iran tiếp tục cáo buộc các quốc gia vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo, dù các nước trong khu vực đã nhiều lần bác bỏ, khẳng định không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran./.

