Bốn quốc gia bàn phương án mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng 4 quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia ngày 29/3 đã nhóm họp tại Islamabad để thảo luận các giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông và khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin ngoại giao xác nhận cuộc họp tập trung vào những đề xuất nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, bao gồm khả năng thành lập cơ chế quản lý chung đối với dòng chảy dầu khí, cũng như áp dụng cơ chế thu phí tương tự Kênh đào Suez.

Các đề xuất đã được chuyển tới phía Mỹ và cũng được trao đổi với phía Iran.

Cuộc họp kéo dài 2 ngày với sự tham dự của ngoại trưởng 4 quốc gia nêu trên, song không có đại diện của Iran, Mỹ và Israel.

Dự kiến, tuyên bố chung sẽ được công bố sau khi kết thúc chương trình thảo luận.

Trong một động thái được xem là để xây dựng lòng tin, Islamabad thông báo Tehran đã đồng ý cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, với tần suất khoảng 2 tàu/ngày.

Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí hóa lỏng toàn cầu - gần như bị gián đoạn kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát từ cuối tháng Hai, gây tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.

Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực ngoại giao, duy trì liên lạc với cả Iran và Mỹ nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Cũng trong ngày 29/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiếp tục tiến sâu vào khu vực giáp phía Tây Nam Liban, kiểm soát một số vị trí chiến lược nhằm thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới.

Theo IDF, Sư đoàn 146 đã tiến tới các khu vực được đánh giá là điểm xuất phát tiềm tàng cho những cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah nhằm vào Israel. Trong số này có mũi đất Ras al-Bayada, nằm ở phía Nam thành phố Tyre và cách biên giới Israel khoảng 8km.

Giới chức Israel tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là thiết lập một khu vực phi quân sự tại miền Nam Liban, kéo dài tới sông Litani. Khu vực này dự kiến được kiểm soát bằng sự kết hợp giữa giám sát, hỏa lực và sự hiện diện của lực lượng bộ binh tại các vị trí then chốt.

Xác nhận động thái trên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng ngày khẳng định ông đã chỉ đạo quân đội Israel “tiếp tục mở rộng” vùng đệm an ninh tại Liban nhằm “vô hiệu hóa các mối đe dọa” từ Hezbollah và “đẩy hỏa lực chống tăng ra xa biên giới” Israel.

Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel đã trải qua bước ngoặt chiến lược trong những cuộc chiến gần đây với các nước láng giềng. Đề cập tới các vùng đệm ở Liban, Gaza và Syria, Thủ tướng Israel bày tỏ ý định “thay đổi diện mạo Trung Đông,” đồng thời nêu bật kết quả “tạo ra 3 vành đai an ninh sâu trong lãnh thổ đối phương.”

Trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và nhiên liệu do cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, Chính phủ Sri Lanka ngày 29/3 đã phát động chương trình quốc gia kéo dài 5 tháng nhằm khuyến khích người dân sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm.

Văn phòng Truyền thông của Tổng thống (PMD) Sri Lanka ra thông cáo báo chí cho biết chiến dịch nêu trên nhằm mục đích xây dựng một đất nước sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên năng lượng và thu hút người dân trực tiếp tham gia công cuộc bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Trong khuôn khổ của chương trình, Chính phủ Sri Lanka khuyến khích người dân nước này giảm thiểu mức độ sử dụng điện trong khung giờ cao điểm từ 18h00 đến 22h00 (giờ địa phương) và chuyển các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng sang ban ngày một cách nhiều nhất có thể.

Chương trình tiết kiệm năng lượng của Sri Lanka cũng tính đến dự báo về điều kiện thời tiết El Nino có thể xảy ra trong tương lai, vốn tiềm ẩn nguy cơ làm giảm lượng mưa.

Vì vậy, chính phủ của đảo quốc Nam Á đã nêu bật sự cần thiết phải tiết kiệm nước trong thời gian tới, lưu ý một phần đáng kể sản lượng điện của đất nước đến từ thủy điện.

Theo PMD, mục tiêu chính của chiến dịch là thay đổi thái độ của người dân đối với chính sách tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy tinh thần tham gia tự nguyện vào việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả./.

Mỹ-Israel mở đợt không kích dữ dội vào cầu cảng Iran gần eo biển Hormuz Hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng một cầu cảng tại thành phố cảng Bandar Khamir của Iran gần Eo biển Hormuz, gây nhiều thương vong.