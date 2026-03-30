Israel yêu cầu làm rõ thêm đề nghị ân xá của Thủ tướng Netanyahu

Văn phòng Tổng thống Israel ngày 29/3 đã yêu cầu Bộ Tư pháp nước này cung cấp thêm tài liệu liên quan trong quá trình xem xét đề nghị ân xá của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong vụ xét xử tham nhũng đang diễn ra.

Theo thông báo, cố vấn pháp lý của Tổng thống Isaac Herzog đã đề nghị Vụ Ân xá thuộc Bộ Tư pháp Israel bổ sung các tài liệu liên quan đến tiền lệ sử dụng quyền ân xá khi quá trình tố tụng hình sự chưa kết thúc, bao gồm cả những trường hợp gắn với yếu tố ngoại giao hoặc các thỏa thuận trao đổi con tin.

Văn phòng Tổng thống Israel nhấn mạnh yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm hoàn thiện quá trình thẩm định chuyên môn trước khi đưa ra khuyến nghị chính thức, đồng thời không phản ánh bất kỳ quan điểm nào về việc chấp thuận hay bác bỏ đề nghị ân xá.

Trước đó, vụ ân xá đã hoàn tất bản đánh giá pháp lý đối với đề nghị của ông Netanyahu, cho rằng yêu cầu này mang tính nhạy cảm và chưa có tiền lệ, do được đưa ra khi phiên tòa vẫn đang diễn ra, chưa có phán quyết cuối cùng và không kèm theo việc thừa nhận tội lỗi hay thể hiện tinh thần hối cải.

Cơ quan này cũng lưu ý đề nghị ân xá dựa nhiều vào các lập luận về lợi ích công cộng, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh - những yếu tố vượt ngoài phạm vi đánh giá chuyên môn của cơ quan pháp lý, đồng thời cảnh báo việc chấp thuận có thể ảnh hưởng tới nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật./.

