Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ, Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-16

Truyền thông Mỹ ngày 28/3 đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, với sự tham gia của hàng nghìn binh sỹ và lính thủy đánh bộ được triển khai tới Trung Đông, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.

Tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên cho rằng việc tiến hành chiến dịch trên bộ không phải là một cuộc xâm lược toàn diện, thay vào đó là các cuộc đột kích, với sự kết hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường.

Trên thực địa, thủ đô Tehran liên tiếp ghi nhận các vụ nổ lớn tối 28/3 (giờ địa phương).

Trước đó, quân đội Israel xác nhận đã tiến hành không kích nhằm vào trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải Iran - cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí hải quân.

Các cuộc tấn công được cho là nằm trong chiến dịch mở rộng nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp then chốt của Iran, với tuyên bố từ phía Israel rằng sẽ sớm hoàn tất việc đánh vào “mọi thành phần trọng yếu.”

Trong khi đó, cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn trúng một máy bay tiêm kích F-16 và một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại không phận miền Nam Iran.

Đây là kết quả của chiến dịch phối hợp giữa lực lượng hải quân và không gian vũ trụ nhằm đáp trả các đòn tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở công nghiệp nặng.

Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chỉ cho biết một tiêm kích F-16 đã hạ cánh an toàn sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Bên cạnh đó, IRGC còn đưa ra cảnh báo sẽ tấn công cơ sở của các trường đại học Mỹ tại Trung Đông nếu Washington không lên án các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Iran. Cảnh báo này làm gia tăng nguy cơ mở rộng mục tiêu tấn công sang các cơ sở dân sự trong khu vực.

Tại Iraq, hai thiết bị bay không người lái nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã bị đánh chặn tối 28/3 (giờ địa phương). Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào cơ quan ngoại giao này trong vòng 10 ngày, sau khi một số nhóm vũ trang thân Iran từng tuyên bố tạm dừng các hoạt động.

Saudi Arabia cũng thông báo đánh chặn và phá hủy 3 thiết bị bay không người lái trong lần giao tranh gần đây.

Trước đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan đã khiến ít nhất 12 binh sỹ Mỹ bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn đã gây cháy tại một khu công nghiệp ở Abu Dhabi, khiến nhiều người bị thương.

Trước tình hình trên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi mọi nỗ lực nhằm tránh để quốc gia này bị cuốn sâu vào vòng xoáy xung đột, sau các vụ tấn công khiến nhiều tay súng thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) thiệt mạng, cũng như các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu chính trị và quân sự./.

Mỹ: Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vài tuần Mỹ có thể đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm phá hủy năng lực tên lửa, thiết bị bay không người lái, các nhà máy sản xuất vũ khí và lực lượng hải quân, không quân của Iran.