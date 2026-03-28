Các nước vùng Vịnh ngày càng bất mãn với Mỹ về chiến tranh Iran

Theo TASS, các quốc gia vùng Vịnh ngày càng gia tăng sự bất mãn đối với Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran, đồng thời đặt nghi vấn về các cam kết an ninh của Washington và bày tỏ lo ngại về việc Mỹ dường như thiếu chiến lược rõ ràng.

Hãng Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay, giới chức các nước vùng Vịnh cũng đặt câu hỏi về giá trị của việc cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự, khi động thái này khiến chọ trở thành mục tiêu bị tấn công.

Các nước trong khu vực cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tuyên bố chiến thắng và rút khỏi xung đột.

Bloomberg nhận định: “Trong kịch bản này, các quốc gia vùng Vịnh lo ngại sẽ phải đối mặt với một đất nước Iran đầy bất mãn, vẫn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với eo biển Hormuz.”

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2, với các đòn tấn công nhằm vào nhiều thành phố lớn của Iran, trong đó có Tehran. Nhà Trắng biện minh cho hành động này với lý do các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel.

Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng bị tấn công.

Trước đó, ngày 26/3, các nước Vùng Vịnh tuyên bố đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian Pakistan.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Jasem Albudaiwi khẳng định khối này phải hiện diện trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, bác bỏ mọi khuôn khổ, sáng kiến hoặc thỏa thuận tái định hình Trung Đông mà không có tiếng nói của các nước Vùng Vịnh.

Niềm tin của các nước Vùng Vịnh đối với các bên liên quan được cho là còn hạn chế. Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cho biết khối này bất ngờ trước các diễn biến quân sự gần đây, đồng thời khẳng định khối không tham gia và không cho phép sử dụng lãnh thổ để chống lại Iran. Tuy nhiên, ông cũng đề cập tới một số hành động từ phía Iran mà Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cho là gây quan ngại đối với các nước trong khu vực.

Nhà phân tích Ahmed Al-Ibrahim cho rằng các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh không phản đối đối thoại, song mong muốn các vấn đề an ninh cốt lõi của khu vực được đề cập, không chỉ liên quan đến chương trình hạt nhân Iran mà còn bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo và vai trò của Tehran tại Yemen, Liban và Iraq.

Chuyên gia Dhafer Al-Ajmi nhấn mạnh việc các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tham gia tiến trình đàm phán là quyền chủ quyền của mỗi quốc gia, trong khi nhà phân tích Ibrahim Raihan nêu một số ưu tiên cho các cuộc đàm phán, gồm giảm căng thẳng, bảo đảm an ninh hàng hải và xử lý các vấn đề còn tồn tại liên quan đến chủ quyền./.

