IAEA kêu gọi kiềm chế hành động quân sự nhằm vào cơ sở hạt nhân

Ngày 27/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi một lần nữa kêu gọi các bên tham gia xung đột Trung Đông kiềm chế hành động quân sự, đặc biệt sau cuộc tấn công vào một nhà máy xử lý urani ở miền Trung Iran trước đó cùng ngày.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Grossi cho biết đã được phía Iran thông báo về vụ tấn công nhằm vào nhà máy xử lý urani của nước này ở tỉnh Yazd.

Quan chức này cũng nói rằng hiện chưa có báo cáo về nồng độ phóng xạ gia tăng tại khu vực xung quanh nhà máy, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để tránh mọi nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân.

Nhà máy trên được khánh thành vào tháng 5/2023, chuyên sản xuất bánh vàng - một loại bột urani tinh chế được sử dụng như bước trung gian trong quá trình chế biến quặng urani.

Trong khi đó, khu vực thuộc nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran cũng vừa hứng chịu một cuộc tấn công mới. Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào nhà máy này trong 10 ngày qua. Trước tình hình trên, ông Grossi cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng nếu lò phản ứng bị hư hại.

Trên mạng xã hội X, IAEA xác nhận đã nhận được thông báo của Iran về vụ tấn công. Theo đó, chính quyền Iran cho biết lò phản ứng trong nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường, không bị hư hại.

Trong phản ứng cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ Israel sau các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy thép và cơ sở hạt nhân.

Viết trên mạng xã hội X, ông Araghchi chỉ rõ Israel đã phối hợp với Mỹ tấn công 2 nhà máy thép lớn nhất của Iran, 1 nhà máy điện, các cơ sở hạt nhân dân sự và nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định sẽ đáp trả các vụ tấn công trên, đồng thời phát cảnh báo sơ tán đối với các nhân viên đang làm việc tại những cơ sở công nghiệp trong khu vực mà Mỹ có cổ phần, cũng như các cơ sở công nghiệp nặng có liên quan tới Israel./.

IAEA chưa phát hiện thấy nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở Iran Trong một bài đăng trên mạng xã hội, IAEA cho biết những hình ảnh vệ tinh cho thấy không có nguy cơ phát tán phóng xạ vào thời điểm này tại Iran.