Không tự ý tăng giá cước, phụ thu bất hợp lý trước biến động giá nhiên liệu

Trước biến động giá nhiên liệu do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, nhằm giữ ổn định thị trường vận tải và dịch vụ hàng hải, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong ngành không lợi dụng tình hình để trục lợi.

Theo đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các chủ tàu, doanh nghiệp vận tải biển, giao nhận và logistics được đề nghị không tự ý tăng giá cước hoặc áp dụng các khoản phụ thu thiếu hợp lý, không tương xứng với chi phí thực tế và trái quy định pháp luật.

Các doanh nghiệp cảng biển cần chủ động hỗ trợ tàu thuyền ra vào thuận lợi, bảo đảm việc cung ứng nhiên liệu diễn ra kịp thời, thông suốt; tăng cường phối hợp với đơn vị cung ứng nhiên liệu và cơ quan quản lý để đảm bảo quy trình cung ứng an toàn, liên tục và đúng quy định; công tác điều phối cầu bến, khu neo đậu, luồng tuyến và thời gian khai thác cần được tổ chức khoa học, linh hoạt nhằm tối ưu hạ tầng, rút ngắn thời gian chờ, hạn chế ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác.

Doanh nghiệp cảng biển theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời tình trạng hàng hóa tồn đọng tại cảng cũng được nhấn mạnh, cùng với việc chủ động đề xuất giải pháp xử lý để đảm bảo dòng chảy logistics không bị gián đoạn.

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và chủ hàng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam khuyến nghị cần chủ động cập nhật thông tin thị trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải và logistics để xây dựng phương án vận chuyển linh hoạt, an toàn.

Việc điều chỉnh lịch giao nhận, tuyến đường, phương thức vận tải hay điều kiện hợp đồng cũng nên được cân nhắc nhằm giảm thiểu rủi ro và tổn thất. Khi phát sinh khó khăn hoặc dấu hiệu vi phạm về giá cước, phụ thu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và chủ hàng cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, các doanh nghiệp hoa tiêu, lai dắt được khuyến khích tối ưu hóa hoạt động, tiết giảm chi phí vận hành để duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cảng vụ hàng hải, Chi cục Hàng hải và Đường thủy được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai và niêm yết giá dịch vụ, những hành vi thu phí sai quy định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền./.