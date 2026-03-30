Thêm một nhân viên WHO thiệt mạng tại Liban

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/3 xác nhận 1 nhân viên y tế khác của WHO đã thiệt mạng tại miền Nam Liban, giữa lúc Israel gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhân viên cấp cứu đã tử vong khi xe cứu thương bị tấn công tại Bint Jbeil, đồng thời, kho vật tư y tế tại khu vực này cũng bị phá hủy trong cùng đợt không kích.

WHO ghi nhận từ hôm 2/3 đến nay đã có ít nhất 51 nhân viên y tế tại Liban thiệt mạng, trong đó có 9 người thiệt mạng chỉ trong ngày 28/3.

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) nhiều lần cáo buộc phong trào Hồi giáo Hezbollah lợi dụng xe cứu thương và cơ sở y tế làm nơi phục vụ các hoạt động quân sự.

IDF cảnh báo những hành vi như vậy cần chấm dứt ngay lập tức, nếu không sẽ triển khai các biện pháp quân sự phù hợp theo luật pháp quốc tế./.

