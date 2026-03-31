Xung đột tại Trung Đông: Thêm kịch bản đối với tương lai eo biển Hormuz

Trong bối cảnh nhiều đồn đoán về các kịch bản kết thúc cuộc xung đột tại Trung Đông, ngày 30/3, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức chính quyền cho biết Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch chống Iran ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa phần lớn.

Giới phân tích cảnh báo "cái kết mở" này sẽ khiến bức tranh Trung Đông trở nên vô cùng rối ren, ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới.

Theo các bài viết, trong các cuộc họp gần đây đánh giá về cuộc xung đột, Tổng thống Trump và trợ lý nhận định rằng nhiệm vụ mở lại eo biển Hormuz sẽ đẩy cuộc chiến vượt quá khung thời gian từ 4-6 tuần mà ông đặt ra.

Do đó, Tổng thống Mỹ quyết định sẽ giảm dần các hành động thù địch hiện tại với Iran sau khi đạt được các mục tiêu chính là làm suy yếu hải quân và kho tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Sau đó, Mỹ sẽ gây áp lực ngoại giao đối với Iran để mở lại eo biển, nếu không hiệu quả, trách nhiệm này sẽ được chuyển cho các đồng minh ở châu Âu và vùng Vịnh.

Những tiết lộ này đánh dấu thêm một kịch bản cho eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ của thế giới được vận chuyển qua.

Tuy nhiên, trong 1 tháng qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra các quan điểm khác nhau về cách xử lý "yết hầu năng lượng" quan trọng này, cho thấy sự thiếu nhất quán trong mục tiêu tổng thể của chiến dịch.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Washington sẽ phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu không đạt được sớm một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Iran phần lớn đã bác bỏ các lời kêu gọi mở lại eo biển, tấn công một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz và mới nhất, thiết lập cơ chế áp dụng phí quá cảnh tại eo biển này.

Ngày 31/3 theo giờ Việt Nam, truyền thông Mỹ đưa tin quân đội nước này đã sử dụng bom xuyên phá hạng nặng để tấn công một kho đạn lớn tại thành phố Isfahan của Iran. Nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã đăng một video không chú thích trên mạng xã hội Truth Social, cho thấy chuỗi các vụ nổ trong đêm.

Trong khi đó, nhiều vụ nổ cũng đã xảy ra tại Tehran, gây mất điện ở một số khu vực phía Đông thủ đô Iran. Theo các hãng tin của Iran, các cơ quan chức năng nước này đang nỗ lực khôi phục nguồn điện.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt để đánh chặn tên lửa phóng từ Iran, khi còi báo động vang lên tại Jerusalem./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran-Mỹ tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái chiều Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng Washington đang tìm kiếm sự hợp tác từ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và sẽ có kết quả "trong khoảng 1 tuần nữa."