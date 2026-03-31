Tàu chở dầu của Kuwait bốc cháy vì bị tấn công khi đỗ tại cảng Dubai

Ngày 31/3, truyền thông Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đưa tin một một tàu chở dầu của Kuwait tại cảng Dubai đã bị tấn công, kéo theo hỏa hoạn và có nguy cơ tràn dầu. Ngoài ra, các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn cũng khiến nhiều người bị thương.



Theo công ty dầu khí nhà nước của Kuwait, một tàu chở dầu thô của nước này đã bị tấn công trực tiếp khi đang neo đậu. Lực lượng cứu hỏa của Dubai đã dập tắt đám cháy. Không có người nào thiệt mạng trong vụ việc.

Tuy nhiên, vụ tấn công, gây ra "thiệt hại đáng kể cho thân tàu" khi tàu đang chở đầy hàng dẫn đến "nguy cơ tràn dầu ra vùng biển xung quanh." Trong khi đó, tại thành phố Dubai, các mảnh vỡ rơi xuống từ một vụ đánh chặn phòng không đã rơi trúng và làm cháy một nhà bị bỏ hoang. 4 người ở gần đó bị thương nhẹ.



Cùng ngày, Quân đội Kuwait cũng cho biết hệ thống phòng không đang đáp trả "các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái."



Còn tại thủ đô Baghdad của Iraq, mảnh đạn từ các vụ đánh chặn thiết bị bay không người lái tấn công Đại sứ quán Mỹ cũng đã bị rơi vào nhà người dân gần đó khiến 1 người bị thương.

Vụ tấn công diễn ra sau một cuộc tấn công bằng tên lửa vào tối hôm trước nhắm vào một căn cứ quân sự của Iraq bên trong khu phức hợp sân bay Baghdad, nơi có trung tâm hỗ trợ cho Đại sứ quán Mỹ.



Trước đó, ngày 30/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa phóng từ phía Iran. Đây là quả tên lửa thứ tư bị đánh chặn trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát./.

