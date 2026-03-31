Nga kêu gọi giải pháp chính trị cho tình hình Vùng Vịnh

Tân Hoa xã đưa tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/3 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và một giải pháp chính trị cho những căng thẳng đang leo thang tại Vùng Vịnh trong một cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp từ các quốc gia Arab ở Vùng Vịnh.

Ông Lavrov lưu ý cuộc xung đột cần được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, trên cơ sở xem xét đầy đủ lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Phía Nga nhấn mạnh việc lôi kéo các quốc gia này vào một cuộc chiến và tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở năng lượng và các công trình thiết yếu khác của họ, là điều không thể chấp nhận được.

Ông Lavrov nói thêm rằng Moskva quyết tâm duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các nước Arab để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và ngăn chặn xung đột lan rộng.

Theo Ngoại trưởng Nga, cần phải thiết lập các cơ chế rõ ràng để duy trì sự hợp tác giữa tất cả các nước trong khu vực và đảm bảo sự ổn định lâu dài tại Trung Đông.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti, Đại diện đặc biệt của Ngoại trưởng Nga về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Vladimir Safronkov cảnh báo các hoạt động quân sự tại vùng Vịnh Persian đã tạo điều kiện cho các nhóm khủng bố tận dụng tiềm lực hòng gây bất ổn định trong và ngoài khu vực.

Ông Safronkov nhấn mạnh: “Không còn nghi ngờ gì nữa, các hành động quân sự tại Vịnh Ba Tư đang tác động rất tiêu cực không chỉ tới tình hình tại Dải Gaza và tiến trình hòa bình Trung Đông theo nghĩa truyền thống, mà còn tới cục diện chung của toàn khu vực. Chúng làm phân tán sự chú ý và nguồn lực, kích động cảm xúc (cực đoan), đồng thời tạo điều kiện cho những đối tượng chỉ chờ cơ hội sử dụng các công cụ khủng bố nhằm làm suy yếu sự ổn định ở Trung Đông và rộng hơn.”

Ông lưu ý “không ai được phép quên trách nhiệm chính trị đối với các quyết định và hệ quả của chúng."

Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh ngày càng gia tăng sự bất mãn đối với Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran, đồng thời đặt nghi vấn về các cam kết an ninh của Washington và bày tỏ lo ngại về việc Mỹ dường như thiếu chiến lược rõ ràng.

Hãng Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay giới chức các nước vùng Vịnh cũng đặt câu hỏi về giá trị của việc cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự, khi động thái này khiến các quốc gia vùng Vịnh trở thành mục tiêu tấn công.

Các nước trong khu vực cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tuyên bố chiến thắng và rút khỏi xung đột. Bloomberg nhận định: “Trong kịch bản này, các quốc gia vùng Vịnh lo ngại sẽ phải đối mặt với một đất nước Iran đầy bất mãn, vẫn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với eo biển Hormuz.”

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2, với các đòn tấn công nhằm vào nhiều thành phố lớn của Iran, trong đó có Tehran. Nhà Trắng giải thích cho hành động này với lý do các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng bị tấn công./.

Iran bác bỏ tuyên bố Pakistan làm trung gian hòa giải với Mỹ Iran nêu rõ hiện không có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang đưa ra các yêu cầu “quá mức và phi lý” thông qua các bên trung gian.