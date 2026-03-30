Iran bác bỏ kế hoạch ngừng bắn của Mỹ do những đề xuất "quá đáng, phi thực tế"

Ngày 30/3, Iran tuyên bố bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe nhằm ngăn chặn các hành động mà Tehran coi là “xâm lược,” trong bối cảnh căng thẳng quân sự và ngoại giao giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhận định kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất, được chuyển qua các bên trung gian, là “những yêu cầu rất quá đáng, phi thực tế và vô lý.”

Ông nhấn mạnh lập trường của Iran “hoàn toàn rõ ràng ngay từ đầu,” trái ngược với phía Mỹ mà theo ông là “liên tục thay đổi quan điểm và có những phát ngôn, hành động mâu thuẫn.”

Ông Baghaei khẳng định đến nay Iran chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ. Kể từ vòng đàm phán gần nhất tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 26/2, Tehran chỉ nhận được các thông điệp thông qua một số bên trung gian, trong đó có Pakistan, thể hiện mong muốn đối thoại từ phía Washington.

Iran cũng không tham gia các cuộc họp do Pakistan tổ chức với sự góp mặt của các nước láng giềng. Theo người phát ngôn, Iran sẽ đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất trên “vào thời điểm thích hợp và theo kênh phù hợp.”

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ebn-e-Reza, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler, khẳng định Tehran sẽ sử dụng “toàn bộ sức mạnh” để trừng phạt các bên tấn công, thiết lập răn đe hiệu quả và bảo đảm các hành động quân sự tương tự “không tái diễn.” Ông đồng thời bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với Mỹ.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump có “nhiều lựa chọn” nếu quyết định ngăn chặn Iran thiết lập quyền kiểm soát lâu dài đối với eo biển Hormuz.

Ông nhấn mạnh việc Tehran đe dọa kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này và áp dụng cơ chế thu phí sẽ “không được phép xảy ra,” song từ chối tiết lộ cụ thể các phương án.

Trước đó, một nghị sỹ Iran cho biết Quốc hội nước này đang lên kế hoạch ban hành cơ chế điều hướng mới tại eo biển Hormuz, theo đó Iran sẽ bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua lại nhưng áp dụng phí quá cảnh và yêu cầu các tàu phải có sự cho phép của Tehran.

Những diễn biến này đã làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Ngoại trưởng Rubio cũng cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra, bao gồm thông qua các kênh trung gian, dù thừa nhận nỗ lực ngoại giao có thể không đạt kết quả.

Ông nói thêm Washington đặt mục tiêu hoàn thành các mục tiêu quân sự tại Iran “trong vài tuần thay vì vài tháng,” đồng thời từ chối tiết lộ danh tính các quan chức Iran tham gia các cuộc tiếp xúc, viện dẫn lo ngại về an toàn cho họ.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran hôm 28/2, gây thiệt hại và thương vong dân sự.

Iran sau đó đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông./.

