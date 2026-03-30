Israel xem xét mở lại thánh địa cho lãnh đạo Kitô giáo hành lễ

Israel đang lên kế hoạch cho phép các lãnh đạo Kitô giáo được hành lễ tại Nhà thờ Mộ Thánh trong những ngày tới, sau khi quyết định hạn chế tiếp cận địa điểm này gây phản ứng từ cộng đồng quốc tế.

Đức Trung
Nhà thờ Mộ thánh ở Jerusalem, ngày 4/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà thờ Mộ thánh ở Jerusalem, ngày 4/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/3, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang xây dựng kế hoạch cho phép các lãnh đạo Kitô giáo được hành lễ tại Nhà thờ Mộ Thánh trong những ngày tới, sau khi quyết định hạn chế tiếp cận địa điểm này gây phản ứng từ cộng đồng quốc tế.

Theo thông báo, các biện pháp hạn chế được áp dụng do lo ngại an ninh, trong bối cảnh Iran liên tiếp phóng tên lửa nhằm vào khu vực Jerusalem, với một số mảnh vỡ rơi gần các địa điểm linh thiêng, bao gồm Nhà thờ Mộ Thánh, Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa và Bức tường phía Tây.

Trước đó, cảnh sát Israel đã ngăn không cho Hồng y Pierbattista Pizzaballa và một số lãnh đạo Công giáo tiếp cận Nhà thờ Mộ Thánh để cử hành Thánh lễ Chủ nhật Lễ Lá, với lý do đảm bảo an toàn.

Động thái này đã vấp phải chỉ trích từ một số quốc gia châu Âu, trong đó có Giorgia Meloni, cho rằng quyết định này ảnh hưởng đến tự do tôn giáo.

Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định việc hạn chế không mang động cơ tiêu cực, mà xuất phát từ yêu cầu bảo vệ an toàn cho người dân và các chức sắc tôn giáo trong bối cảnh nguy cơ tấn công tên lửa.

Đồng thời, các cơ quan an ninh đang phối hợp xây dựng phương án nhằm vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo trong tuần lễ trước Lễ Phục sinh.

Hiện Bộ Ngoại giao Israel cho biết cảnh sát sẽ làm việc với đại diện Giáo hội để tìm giải pháp phù hợp, trong khi vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa cần thiết tại khu vực Phố cổ Jerusalem./.

