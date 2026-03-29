Xung đột tại Trung Đông: Bharain ban bố giới nghiêm trên biển

Ngày 29/3, Bahrain ban bố lệnh giới nghiêm hàng hải nhằm cải thiện tình hình an ninh trên vùng biển của nước này.



Theo thông báo của Bộ Nội vụ Bahrain, lệnh giới nghiêm ban đêm đối với hoạt động hàng hải sẽ từ 18h00 hôm trước đến 4h00 hôm sau, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại cũng như đường bờ biển Bahrain trong bối cảnh xung đột tiếp diễn giữa Mỹ-Israel và Iran.



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Oman cho biết hiện chưa có bên nào thừa nhận thực hiện các vụ tấn công gần đây nhằm vào vương quốc này.



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Oman phản đối các cuộc tấn công nhằm vào nước này và trong khu vực, đồng thời tái khẳng định chính sách lâu nay của mình là trung lập chủ động, nhấn mạnh cam kết thúc đẩy hòa bình và ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được an ninh, ổn định trong khu vực.



Bộ Ngoại giao Oman một lần nữa kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, quay lại với các giải pháp ngoại giao và đối thoại.



Hồi đầu tháng nay, hãng thông tấn Oman đưa tin có 2 người thiệt mạng trong vụ các thiết bị bay không người lái rơi xuống thành phố duyên hải Sohar, cách thủ đô khoảng 200km về phía Tây Bắc.

Trong một tuyên bố ngày 20/3, Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei nêu rõ nước này và các lực lượng đồng minh không thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Oman.



Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, giới chức Ấn Độ ngày 29/3 cho biết có thêm 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ nước này đã đi qua eo biển Hormuz và di chuyển về phía bờ biển Ấn Độ.

Trước đó, 4 tàu chở khí LPG khác của Ấn Độ đã đi qua eo biển này, tuy nhiên vẫn còn 18 tàu với 485 thủy thủ vẫn mắc kẹt ở vùng Vịnh./.

