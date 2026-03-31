2 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng do vụ nổ ở miền Nam Liban

Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) ngày 30/3 cho biết 2 nhân viên UNIFIL đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở miền Nam nước này, sau sự việc một nhân viên gìn giữ hòa bình khác cũng tử vong một ngày trước đó.

Trong một tuyên bố, UNIFIL nhấn mạnh 2 nhân viên gìn giữ hòa bình của UNIFIL đã tử nạn một cách bi thảm ở miền Nam Liban ngày 30/3, khi một vụ nổ chưa rõ nguồn gốc đã phá hủy phương tiện của họ gần Bani Hayyan.

Một nhân viên gìn giữ hòa bình thứ 3 bị thương nặng và người thứ tư cũng bị thương.

UNIFIL khẳng định đã mở một cuộc điều tra đối với những vụ việc này./.

