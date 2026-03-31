Thế giới

Trung Đông

2 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng do vụ nổ ở miền Nam Liban

UNIFIL nhấn mạnh 2 nhân viên gìn giữ hòa bình của UNIFIL đã tử nạn một cách bi thảm ở miền Nam Liban ngày 30/3, khi một vụ nổ chưa rõ nguồn gốc đã phá hủy phương tiện của họ gần Bani Hayyan.

Tiến Trung-Thành Hữu
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) ngày 30/3 cho biết 2 nhân viên UNIFIL đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở miền Nam nước này, sau sự việc một nhân viên gìn giữ hòa bình khác cũng tử vong một ngày trước đó.

Trong một tuyên bố, UNIFIL nhấn mạnh 2 nhân viên gìn giữ hòa bình của UNIFIL đã tử nạn một cách bi thảm ở miền Nam Liban ngày 30/3, khi một vụ nổ chưa rõ nguồn gốc đã phá hủy phương tiện của họ gần Bani Hayyan.

Một nhân viên gìn giữ hòa bình thứ 3 bị thương nặng và người thứ tư cũng bị thương.

UNIFIL khẳng định đã mở một cuộc điều tra đối với những vụ việc này./.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thêm một nhân viên WHO thiệt mạng tại Liban

Tổng Giám đốc WHO cho biết nhân viên cấp cứu đã tử vong khi xe cứu thương bị tấn công tại Bint Jbeil, đồng thời, kho vật tư y tế tại khu vực này cũng bị phá hủy trong cùng đợt không kích.

(TTXVN/Vietnam+)
#UNIFIL #nhân viên gìn giữ hòa bình Liban
Theo dõi VietnamPlus

