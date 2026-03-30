Xung đột Mỹ–Iran và tác động dài hạn đối với kinh tế châu Á

Xung đột Mỹ–Iran khiến nguồn cung dầu khí toàn cầu biến động, đẩy giá năng lượng leo thang và tạo áp lực kéo dài lên kinh tế châu Á trong những năm tới.

Xung đột Mỹ–Iran đang tạo ra những tác động sâu rộng đối với kinh tế châu Á, nhất là trong lĩnh vực năng lượng. Việc gián đoạn nguồn cung dầu khí từ khu vực Vùng Vịnh khiến giá năng lượng biến động, làm gia tăng chi phí sản xuất và vận tải, qua đó gây áp lực lạm phát tại nhiều quốc gia trong khu vực. Đáng lưu ý, những tổn thất đối với cơ sở hạ tầng năng lượng khó có thể khắc phục trong ngắn hạn, khiến nguồn cung toàn cầu tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt kéo dài.

Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng buộc phải tính toán lại chiến lược, thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp./.