Nhiều điểm nóng bùng phát sau các đợt tấn công mới tại Trung Đông

Ngày 30/3, tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) xảy ra tại nhiều quốc gia, trong bối cảnh xung đột liên quan Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại Iraq, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận một căn cứ không quân trong khu phức hợp sân bay Baghdad đã bị tấn công bằng tên lửa Grad 122mm phóng từ ngoại ô thủ đô vào rạng sáng cùng ngày.

Căn cứ này nằm gần trung tâm hỗ trợ ngoại giao và hậu cần của Mỹ - mục tiêu thường xuyên bị nhắm tới kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Vụ tấn công đã phá hủy một máy bay Antonov-132 của Không quân Iraq, song không gây thương vong.

Một quan chức quân sự cho biết một số tên lửa rơi trúng khu vực trung tâm hỗ trợ ngoại giao, gây hỏa hoạn. Trước đó, phần lớn nhân sự tại cơ sở này đã được sơ tán.

Trong khi đó, Jordan thông báo đã đánh chặn thành công 5 tên lửa và một UAV trong vòng 24 giờ, được cho là phóng từ Iran.

Mảnh vỡ từ các vật thể bị bắn hạ khiến 1 phụ nữ bị thương và gây ra khoảng 20 sự cố rơi mảnh vỡ tại nhiều khu vực trong nước.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hệ thống phòng không cũng đánh chặn 11 tên lửa đạn đạo và 27 UAV trong ngày 30/3.

Kể từ khi xung đột bùng phát, UAE đã đối phó tổng cộng hàng trăm tên lửa và gần 2.000 UAV, với hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Tại Israel, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Haifa sau khi cơ sở này bị trúng mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn tên lửa.

Theo cơ quan cứu hỏa Israel, vụ việc khiến một bể chứa khoảng 3.000 m3 xăng bốc cháy, song không ghi nhận thương vong.

Sự cố xảy ra không lâu sau khi quân đội Israel phát hiện các tên lửa mới được phóng về phía nước này, được cho là liên quan đến các đợt tấn công từ Iran.

Trong bối cảnh đó, Israel cũng cho biết đã tiến hành không kích một cơ sở thuộc Đại học Imam Hossein tại Tehran, do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) điều hành, với cáo buộc đây là địa điểm phục vụ nghiên cứu vũ khí tiên tiến.

Căng thẳng gia tăng đã kéo theo các động thái quân sự từ bên ngoài khu vực. Pháp thông báo triển khai các trực thăng Tiger tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực đối phó UAV, đồng thời trước đó đã điều thêm máy bay chiến đấu Rafale tới UAE để hỗ trợ an ninh.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha tuyên bố đóng cửa không phận đối với các máy bay liên quan đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời từ chối cho phép sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ.

Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định không tham gia và không ủng hộ cuộc xung đột hiện nay, động thái được cho là làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại thương Bỉ Theo Francken cho biết nước này sẽ gia nhập “liên minh thiện chí” nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz.

Bỉ đang phối hợp với Pháp và các đối tác để triển khai mục tiêu này khi điều kiện cho phép, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột.

Liên quan đến Eo biển Hormuz, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ bảo đảm quyền tự do hàng hải tại tuyến đường chiến lược này, thông qua các hoạt động hộ tống của Mỹ hoặc lực lượng đa quốc gia.

Quan chức này nhấn mạnh về lâu dài, Mỹ sẽ “giành lại quyền kiểm soát” tại eo biển Hormuz.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng này đang bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột, làm gia tăng áp lực lên thị trường dầu khí toàn cầu.

Những diễn biến trên cho thấy xung đột Trung Đông đang tiếp tục lan rộng trên nhiều mặt trận, từ quân sự đến năng lượng và hàng hải, làm gia tăng nguy cơ bất ổn kéo dài đối với toàn khu vực và thế giới./.

