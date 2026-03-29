Iran đặt thời hạn cho kế hoạch tấn công các trường đại học

Trong một cảnh báo ngày 29/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đang cân nhắc tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ tại Tây Á là “mục tiêu hợp pháp”, nhằm đáp trả việc các trường đại học của nước này bị tấn công.



Trên mạng tin tức chính thức Sepah News, IRGC nêu rõ tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ trong khu vực là mục tiêu cho đến khi Iran không kích thành công 2 trường trong số này.

Cảnh báo nêu rõ Mỹ cần có động thái chính thức phản đối việc các trường đại học Iran bị tấn công trước 12h00 ngày 30/3, theo giờ địa phương (tức 15h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), nếu không muốn các trường đại học của mình trong khu vực bị không kích.



Đây là lời đáp của Tehran đối với các vụ không kích nhằm vào Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran hôm 28/3 và Đại học Công nghệ Isfahan ở thành phố miền Trung Isfahan hôm 26/3.

Theo IRGC, đây là 2 trong số rất nhiều trường đại học của Iran bị tấn công trong 30 ngày qua. Lực lượng này khuyến cáo tất cả nhân viên, sinh viên và người dân sống gần các trường đại học của Israel và Mỹ tránh xa khu vực này ít nhất 1 km.



Về phía Israel, cùng ngày, quân đội nước này tuyên bố hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở Tehran và các khu vực khác của Iran.



Theo người phát ngôn quân đội Israel, đợt tấn công quy mô lớn vừa qua nhằm vào các trung tâm chỉ huy tạm thời, các cơ sở lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo và phòng không, cùng các địa điểm sản xuất và kho vũ khí của Iran.



Đợt tấn công mới diễn ra vào thời điểm tròn 1 tháng kể từ khi Mỹ-Israel mở cuộc tấn công vào Iran. Trong bối cảnh căng thẳng liên tục leo thang, chưa có đột phá trong các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 30 ngày xung đột./.

Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ, Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-16 Nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng, Lầu Năm Góc có khả năng sẽ triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran.