Thế giới

Trung Đông

Iran đặt thời hạn cho kế hoạch tấn công các trường đại học

Trên mạng tin tức chính thức Sepah News, IRGC nêu rõ tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ trong khu vực là mục tiêu cho đến khi Iran không kích thành công 2 trường trong số này.

Phương Hà
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 23/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 23/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một cảnh báo ngày 29/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đang cân nhắc tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ tại Tây Á là “mục tiêu hợp pháp”, nhằm đáp trả việc các trường đại học của nước này bị tấn công.

Trên mạng tin tức chính thức Sepah News, IRGC nêu rõ tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ trong khu vực là mục tiêu cho đến khi Iran không kích thành công 2 trường trong số này.

Cảnh báo nêu rõ Mỹ cần có động thái chính thức phản đối việc các trường đại học Iran bị tấn công trước 12h00 ngày 30/3, theo giờ địa phương (tức 15h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), nếu không muốn các trường đại học của mình trong khu vực bị không kích.

Đây là lời đáp của Tehran đối với các vụ không kích nhằm vào Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran hôm 28/3 và Đại học Công nghệ Isfahan ở thành phố miền Trung Isfahan hôm 26/3.

Theo IRGC, đây là 2 trong số rất nhiều trường đại học của Iran bị tấn công trong 30 ngày qua. Lực lượng này khuyến cáo tất cả nhân viên, sinh viên và người dân sống gần các trường đại học của Israel và Mỹ tránh xa khu vực này ít nhất 1 km.

Về phía Israel, cùng ngày, quân đội nước này tuyên bố hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở Tehran và các khu vực khác của Iran.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, đợt tấn công quy mô lớn vừa qua nhằm vào các trung tâm chỉ huy tạm thời, các cơ sở lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo và phòng không, cùng các địa điểm sản xuất và kho vũ khí của Iran.

Đợt tấn công mới diễn ra vào thời điểm tròn 1 tháng kể từ khi Mỹ-Israel mở cuộc tấn công vào Iran. Trong bối cảnh căng thẳng liên tục leo thang, chưa có đột phá trong các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 30 ngày xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz

Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh, động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của Israel xuống thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích tổ hợp vũ khí hải quân tại Tehran

Trụ sở hải quân bị không kích chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều loại vũ khí hải quân, bao gồm tàu nổi và tàu ngầm, thiết bị có người lái và thiết bị không người lái.

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Iran ngăn cản 3 tàu đi qua eo biển Hormuz

Sáng 27/3, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chặn và buộc ba tàu container phải quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz.