Thế giới

Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông: Israel tuyên bố đạt được hơn 50% mục tiêu đề ra

Thủ tướng Israel cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “đã đi qua nửa chặng đường,” nhưng không nêu lịch trình cụ thể, đồng thời cho biết đánh giá này dựa trên tiến độ nhiệm vụ.

Phương Oanh
Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tập kích tại Tehran, Iran ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tập kích tại Tehran, Iran ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã đạt hơn 1/2 số mục tiêu, song chưa đưa ra thời điểm kết thúc.

Phát biểu trên kênh Newsmax, ông Netanyahu cho biết chiến dịch “đã đi qua nửa chặng đường,” nhưng không nêu lịch trình cụ thể, đồng thời cho biết đánh giá này dựa trên tiến độ nhiệm vụ thay vì yếu tố thời gian.

Theo ông Netanyahu, chiến dịch đã đạt một số kết quả, bao gồm việc làm suy giảm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và tấn công các cơ sở liên quan đến sản xuất vũ khí.

Ông cũng cho biết Israel và Mỹ đang tiến gần tới việc làm suy yếu năng lực quân sự, tên lửa và hạt nhân của Iran.

Thủ tướng Israel cũng nhận định chính quyền Iran có thể đối mặt với biến động từ bên trong, nhưng nhấn mạnh đây không phải mục tiêu trực tiếp của chiến dịch.

Israel và Mỹ đã tiến hành không kích Iran từ ngày 28/2. Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc xung đột kéo dài 4-6 tuần, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 30/3 cho rằng xung đột có thể tiếp diễn thêm vài tuần trong bối cảnh dư luận Mỹ phản đối và giá dầu tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #xung đột Trung Đông Iran Israel Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

