Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Israel bàn cách phối hợp quân sự

Mỹ và Israel đang tăng cường phối hợp các hoạt động quân sự liên quan đến Iran trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa giúp hạ nhiệt được tình hình.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn các nguồn tin an ninh sở tại cho biết Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - đã có mặt tại Tel Aviv ngày 29/3 và gặp gỡ Trung tướng Eyal Zamir - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - cùng các tướng lĩnh cấp cao khác của IDF.

Cuộc gặp tập trung vào chiến dịch chung đang diễn ra nhằm vào các mục tiêu của Iran, trong đó chủ yếu nhắm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran trong những ngày gần đây.

Trước đó, người phát ngôn IDF Effie Defrin tuyên bố: “Trong vài ngày tới, quân đội Israel sẽ hoàn tất tấn công các mục tiêu quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất quân sự của Iran.”

Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, giới chức nước này và Mỹ đang trao đổi về các phương án phối hợp hành động trong trường hợp tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran không đạt kết quả mong muốn.

Kênh Channel 12 dẫn lời giới chức cấp cao Israel cho biết hiện tồn tại một số khác biệt giữa giới chức hai nước trong cách thức phối hợp hành động khi các nỗ lực thúc đẩy đối thoại Mỹ-Iran đang được tiến hành.

Phía Israel muốn tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng của Iran, trong khi Mỹ lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình thúc đẩy đàm phán.

Cũng theo kênh truyền hình này, phía Iran muốn mở rộng khuôn khổ thảo luận không chỉ giới hạn ở các nước Vùng Vịnh mà còn có cả sự tham gia của Nga và Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ ngày 29/3 dẫn lời giới chức nước này cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một số phương án nhằm ép Iran phải thực sự từ bỏ hoạt động hạt nhân.

Một trong các kịch bản là khả năng triển khai chiến dịch nhằm chiếm quyền kiểm soát gần 453kg urani đã được làm giàu nếu như các nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả. Nhiệm vụ này đòi hỏi lực lượng Mỹ phải tiến sâu vào lãnh thổ Iran trong nhiều ngày hoặc có thể lâu hơn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times (Anh) ngày 29/3, Tổng thống Trump cũng cho biết ông không loại trừ khả năng lực lượng Mỹ sẽ chiếm giữ đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại và thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ở Trung Đông, cũng như bảo đảm ổn định hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng 4 nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia (Arập Xêút) tiến hành cuộc họp tại thủ đô Islamabad của Pakistan để trao đổi về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Trong khi đó, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud điện đàm ngày 29/3 về tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần phải ngăn chặn leo thang và thúc đẩy giải pháp toàn diện có ý nghĩa không chỉ đối với các quốc gia trong khu vực mà còn đối với ổn định toàn cầu.

Trên thực địa, giao tranh vẫn diễn biến phức tạp. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin các lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công một số khu vực ở thủ đô Tehran và tỉnh Alborz lân cận trong đêm 29/3 theo giờ địa phương, dẫn đến mất điện ở một vài khu dân cư. Quân đội Israel sau đó xác nhận đã tấn công các mục tiêu trên khắp thủ đô Tehran.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã phá hủy một số mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm 1 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) E-3 Sentry của Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia, nơi có nhiều lực lượng Mỹ đồn trú. IRGC nêu rõ chiến dịch do Lực lượng hàng không vũ trụ thực hiện và nhiều máy bay ở gần đó cũng bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn thông tin từ quân đội Iran ngày 29/3 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 1 thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper ở phía Đông eo biển Hormuz.

Các thông tin trên chưa được phía Mỹ xác nhận.

Chiến sự căng thẳng ở Trung Đông đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình tại Mỹ, Israel và nhiều nước khác. Tại Mỹ, biểu tình đã diễn ra tại nhiều thành phố để bày tỏ quan điểm về các vấn đề đối nội và đối ngoại, bao gồm chính sách liên quan đến Iran.

Tại Israel, hàng nghìn người xuống đường ở Tel Aviv, Haifa và Jerusalem kêu gọi chấm dứt xung đột. Còn tại thủ đô Sanaa của Yemen và một số địa phương khác, các cuộc tụ tập quy mô lớn cũng đã được tiến hành với khẩu hiệu phản đối xung đột./.

