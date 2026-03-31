Israel thông qua dự luật gây tranh cãi đối với người Palestine

Ngày 30/3, Quốc hội Israel đã thông qua dự luật cho phép áp dụng án tử hình đối với người Palestine bị kết tội “khủng bố."

Động thái gây nhiều tranh cãi này đã vấp phải nhiều ý kiến quan ngại, cho rằng văn kiện này mang tính phân biệt đối xử.



Dự luật được thông qua với 62 phiếu thuận và 48 phiếu chống, dưới sự ủng hộ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và do Bộ trưởng An ninh Quốc gia theo đường lối cứng rắn Itamar Ben Gvir đề xuất.



Theo nội dung dự luật, án tử hình sẽ trở thành hình phạt mặc định đối với người Palestine tại Bờ Tây bị tòa án quân sự Israel kết tội thực hiện các hành vi “khủng bố” gây chết người, dù có thể giảm xuống tù chung thân trong “trường hợp đặc biệt”. Người Palestine ở Bờ Tây tự động bị xét xử tại các tòa quân sự Israel.



Phương thức thi hành án được quy định là treo cổ, thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi tuyên án và có thể hoãn tối đa 180 ngày.



Chính quyền Palestine đã phản đối mạnh mẽ, coi dự luật trên là “một bước leo thang nguy hiểm”. Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố “Israel không có chủ quyền trên lãnh thổ Palestine và luật pháp Israel không áp dụng đối với người Palestine.”



Trước đó, các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức và Italy cũng đặc biệt quan ngại, cho rằng dự luật có thể làm suy yếu các cam kết dân chủ của Israel.

Trong khi đó, Mỹ tôn trọng quyền của Israel trong việc xây dựng luật pháp, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp cần đảm bảo xét xử công bằng và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế./.

