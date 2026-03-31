Tổng thống Mỹ yêu cầu đồng minh châu Âu thể hiện trách nhiệm lớn hơn

Ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump có 2 bài đăng trên mạng xã hội Truth Social thể hiện quan điểm với các đồng minh châu Âu đã từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ông Trump tuyên bố các nước này hãy “tự chiến đấu” vì Mỹ sẽ không hỗ trợ việc này thêm nữa.

Trong bài đăng đầu tiên, ông Trump nhắc đến Anh khi hối thúc các nước đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nhiên liệu do eo biển Hormuz bị phong tỏa “hãy mua dầu từ Mỹ hoặc tự đến eo biển Hormuz mà lấy dầu” trong bối cảnh mà ông cho là Iran “về cơ bản đã bị tàn phá.”

Ông nhấn mạnh các nước cần học cách tự chiến đấu cho bản thân mình, Mỹ sẽ không tiếp tục hỗ trợ, như cách mà các nước này đã làm với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các nước đồng minh cần thể hiện trách nhiệm lớn hơn trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng và các tuyến đường giao thương, giảm bớt phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ lực lượng Mỹ.

Những phát ngôn trên đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu liên quan xung đột tại Trung Đông, làm dấy lên những câu hỏi về sự phối hợp của liên minh xuyên Đại Tây Dương về an ninh hàng hải và ổn định khu vực trong tương lai. Các chính phủ châu Âu tỏ ra thận trọng trước quyết định can thiệp quân sự vào Iran.

Vài ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào Iran ngày 28/2, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas, tuyên bố: "Đây không phải là cuộc chiến của châu Âu, nhưng lợi ích của châu Âu đang bị đe dọa trực tiếp”./.

