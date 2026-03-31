Xung đột tại Trung Đông: Trung Quốc và Pakistan đề xuất kế hoạch 5 điểm

Trong khuôn khổ các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hôm 31/3, Trung Quốc và Pakistan đã đưa ra 5 đề xuất quan trọng nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại vùng Vịnh và Trung Đông.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các đề xuất này bao gồm: Ngừng ngay lập tức các hoạt động thù địch; Khởi động các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt; Đảm bảo an toàn cho các mục tiêu phi quân sự; Bảo đảm an toàn hàng hải và tuân thủ ưu tiên của Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong các cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar nhấn mạnh rằng đối thoại và ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột, đồng thời cam kết hỗ trợ các bên tiến hành đàm phán hòa bình mà không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Các nhà lãnh đạo cũng lưu ý việc ngăn chặn các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng phi quân sự, cũng như đảm bảo thông suốt tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển gần 20% lượng dầu toàn cầu.

Pakistan, từng tổ chức các cuộc gặp với các đồng cấp của Saudi Arabia (Arập Xêút), Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán “có ý nghĩa” giữa Mỹ và Iran, nhằm giảm căng thẳng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran từ ngày 28/2 vừa qua. Trung Quốc, đối tác chiến lược của Iran, nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và duy trì kiềm chế, đồng thời thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, thảo luận về các nỗ lực giảm căng thẳng và khôi phục ổn định tại Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm, ông Sisi nhấn mạnh vai trò của Ai Cập cùng các đối tác khu vực trong việc “hạ nhiệt căng thẳng và bảo vệ an ninh khu vực, tránh nguy cơ hỗn loạn.” Về phần mình, nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao các nỗ lực của Ai Cập và hy vọng có thể kiềm chế tình hình leo thang và khôi phục hòa bình.

Hai bên cũng thảo luận về vấn đề Palestine và chiến sự tại Gaza, nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, đảm bảo dòng chảy viện trợ nhân đạo và bắt đầu công tác tái thiết.

Tổng thống Ai Cập tái khẳng định việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt ổn định lâu dài trong khu vực.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, kiềm chế và bảo vệ dân thường cùng cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Costa mô tả tình hình Trung Đông “cực kỳ nguy hiểm,” nhấn mạnh tất cả các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời thúc giục Iran tham gia các giải pháp ngoại giao, đặc biệt qua Liên hợp quốc, nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Ông khẳng định Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực giảm căng thẳng và tìm giải pháp lâu dài.

Tại châu Á, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Nhật Bản, mở đầu chuyến công du Đông Bắc Á. Mặc dù chuyến thăm dự kiến tập trung vào hợp tác năng lượng hạt nhân và công nghệ không gian, nhưng chương trình nghị sự hiện đang bị chi phối bởi xung đột Trung Đông.

Theo kế hoạch, ngày 1/4, ông Macron sẽ hội đàm với Thủ tướng Sanae Takaichi về “giải pháp chung” cho cuộc khủng hoảng tại Iran, đồng thời thảo luận về an ninh và hợp tác không gian, cùng ý định ký kết lộ trình năng lượng hạt nhân./.

