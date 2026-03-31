Xung đột Trung Đông: Nga sẵn sàng làm trung gian thúc đẩy giải pháp ngoại giao

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 31/3 nhận định cuộc khủng hoảng tại Vùng Vịnh có dấu hiệu leo thang thành xung đột quy mô lớn hơn, trong bối cảnh các diễn biến quân sự tại khu vực tiếp tục gia tăng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đồng thời kêu gọi các bên liên quan trở lại đối thoại, khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, Ngoại trưởng Lavrov đã đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế diễn ra tại thủ đô Moskva.

Ông Lavrov cho rằng việc gia tăng sử dụng sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế đang làm trầm trọng thêm tình hình, đồng thời kêu gọi đưa các bên liên quan trở lại tiến trình đối thoại.

Trong khi đó, các diễn biến trên thực địa cho thấy xung đột tiếp tục leo thang tại nhiều khu vực. Theo hãng thông tấn Fars của Iran ngày 31/3, một số địa điểm quân sự tại tỉnh Isfahan đã bị tấn công, song chưa rõ mức độ thiệt hại.

Hãng thông tấn ISNA cùng ngày cho biết một nhà máy khử mặn nước biển trên đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan của Iran, án ngữ ngay cửa ngõ eo biển Hormuz chiến lược, đã bị tấn công và hiện không thể hoạt động.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công hiện chưa được xác định rõ. Hãng ISNA dẫn lời một quan chức Bộ Y tế nước này bày tỏ quan ngại khi không thể khắc phục cơ sở trên trong ngắn hạn.

Truyền thông nhà nước Iran cùng ngày đưa tin các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã gây hư hại một cơ sở tôn giáo tại khu vực Tây Bắc Iran.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu container của Israel tại Vùng Vịnh bằng tên lửa đạn đạo, trong khuôn khổ các đợt đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Các diễn biến liên quan cũng được ghi nhận tại một số nước trong khu vực.

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ dân sự nước này cho biết hai người bị thương do trúng mảnh vỡ sau khi lực lượng phòng không đánh chặn một thiết bị bay không người lái gần thủ đô Riyadh.

Còn tại Iraq, một vụ nổ được ghi nhận gần sân bay quốc tế Erbil, nằm cách thành phố Erbil khoảng 10km. Sân bay này có sự hiện diện của các cố vấn quân sự thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống các tổ chức cực đoan trong khu vực, trong khi thành phố Erbil là nơi đặt một cơ sở lãnh sự lớn của Mỹ.

Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Kuwait (KUNA) đưa tin một tàu chở dầu của Kuwait bị tấn công khi đang neo đậu tại cảng Dubai, làm hư hại thân tàu nhưng không gây thương vong. Các cơ quan chức năng cho biết đám cháy đã được khống chế./.

