Xung đột tại Trung Đông: Mỹ đánh giá tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột

Ngày 31/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang đạt tiến triển, dù chiến dịch quân sự kéo dài hơn một tháng qua của liên quân Mỹ-Israel chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn đang tiếp diễn.

Phát biểu với báo giới, ông Hegseth cho rằng: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tích cực, thực chất và đang dần có thêm động lực. Chúng tôi đánh giá cao điều đó."

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ cũng lưu ý hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán với Tehran có thành công hay không.

Bộ trưởng Hegseth cảnh báo nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công với “cường độ mạnh hơn” nhằm vào Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận với Washington, đồng thời cho rằng những ngày tới sẽ mang tính quyết định.

Bên cạnh đó, ông Hegseth khẳng định Mỹ không loại trừ bất kỳ phương án nào, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng trên bộ, và quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống đưa ra.

Về lộ trình kết thúc chiến dịch, Bộ trưởng Hegseth từ chối tiết lộ thời gian cụ thể cho việc chấm dứt các hoạt động quân sự đang diễn ra nhằm vào Iran.

Theo ông Hegseth, quyết định dừng các hoạt động quân sự sẽ do Tổng thống đưa ra một khi ông xác định các mục tiêu đã hoàn thành và việc đạt được một thỏa thuận phù hợp với lợi ích của Washington.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine tuyên bố từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Mỹ đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu và hiện tiếp tục phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo cùng thiết bị bay không người lái của Iran.

Theo Tướng Caine, Mỹ tập trung vào việc ngăn chặn, phá hủy các chuỗi cung ứng và logistics cho các chương trình này, đồng thời nhắm mục tiêu vào năng lực rải thủy lôi cũng như các khí tài của hải quân.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 31/3, truyền thông Italy cho biết Bộ Quốc phòng nước này vài ngày trước đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, sau khi xác nhận các máy bay này sẽ khởi hành đến Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ Quốc phòng Italy cho biết Mỹ không có yêu cầu xin phép hoặc tham vấn nào trước đó với quân đội Italy và chỉ thông báo kế hoạch cho chính quyền Italy khi các máy bay đã cất cánh.

Các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy đó không phải là các chuyến bay thông thường hoặc vận tải hậu cần, do đó chúng không thuộc phạm vi hiệp ước giữa Mỹ và Italy về việc sử dụng căn cứ tại đây.

Khi xung đột mới bùng phát giữa Mỹ-Israel và Iran, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Bộ trưởng Quốc phòng Crosetto cho hay Mỹ có thể tiếp tục sử dụng các căn cứ của họ tại Italy cho các hoạt động thông thường.

Tuy nhiên, theo hiệp ước song phương, bất kỳ việc sử dụng nào của Mỹ vượt quá phạm vi đó đều cần phải được Quốc hội Italy cho phép.

Cùng ngày, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không còn cần Tây Ban Nha hỗ trợ trong chiến dịch nhằm vào Iran, sau khi Madrid quyết định đóng cửa không phận đối với các máy bay Mỹ tham gia xung đột.

Trang tin Newsweek dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết hiện Mỹ đã đạt hoặc vượt tất cả các mục tiêu trong chiến dịch đề ra nên không cần sự hỗ trợ từ Tây Ban Nha hay bất kỳ nước nào khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo Washington sẽ không hỗ trợ để bảo vệ lợi ích cho những nước từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự chống lại Iran./.

