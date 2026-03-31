Các nước thúc đẩy biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

Ngày 31/3, Qatar cho biết các quốc gia Vùng Vịnh thống nhất kêu gọi giảm leo thang xung đột tại Trung Đông khi Iran tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các nước láng giềng trong khu vực để đáp trả cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari nhấn mạnh các nước Vùng Vịnh có lập trường thống nhất kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Pakistan sẽ tăng cường hợp tác trong vấn đề Iran. Bắc Kinh đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đang ở thăm Trung Quốc.

Dự kiến, ông Ishaq Dar sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị về các vấn đề quốc tế và song phương.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, hai quan chức ngoại giao sẽ tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược về tình hình Iran, đồng thời nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Trung Quốc và Pakistan đều đang nỗ lực tìm cách hòa giải tại Trung Đông nhằm ngăn chặn xung đột leo thang. Pakistan tuyên bố sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran./.

