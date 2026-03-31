Xung đột tại Trung Đông: 3 tàu Trung Quốc an toàn đi qua eo biển Hormuz

Ngày 31/3, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, sau khi phối hợp với các bên liên quan, 3 tàu của nước này đã đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Dữ liệu theo dõi hàng hải do Marine Traffic công bố cùng ngày cũng cho thấy 2 trong số 3 tàu nói trên, gồm các tàu container CSCL Indian Ocean và CSCL Arctic Ocean thuộc Tập đoàn vận tải biển Cosco của Trung Quốc, đã đi qua eo biển Hormuz thành công.

Tàu CSCL Indian Ocean đi qua eo biển Hormuz vào khoảng 9h14 ngày 30/3 và 27 phút sau đó thì tàu CSCL Arctic Ocean cũng đi qua. Cả 2 tàu này di chuyển gần đảo Larak do Iran kiểm soát và đang trên hành trình tới cảng Port Klang của Malaysia.

Hiện, thông tin về tàu thứ ba chưa được tiết lộ.

Trước đó, nỗ lực đi qua eo biển Hormuz của 3 tàu trên hôm 27/3 đã không thành công.

Về phía Iran, nước này cho biết eo biển Hormuz vẫn mở đối với tàu thuyền của “các quốc gia thân thiện” và Tehran đang duy trì quan hệ ngoại giao tích cực với Trung Quốc.

Trong một thông báo, tập đoàn vận tải biển Cosco cho biết đã tiếp nhận trở lại các đơn hàng vận chuyển từ châu Á tới một số quốc gia vùng Vịnh, sau 4 tuần tạm ngừng trước đó do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Cũng trong ngày 31/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia châu Á để bảo đảm nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ.

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ hai của các thành viên Nội các để bàn về các biện pháp giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đối với kinh tế Nhật Bản, đặc biệt là những lo ngại về việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định, bà Takaichi nhấn mạnh "Chúng tôi sẽ xem xét hợp tác cùng có lợi với các nước châu Á và hỗ trợ họ" nhằm ngăn chặn tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài.

Bà cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản đã thành lập lực lượng đặc nhiệm do Bộ trưởng Công nghiệp Ryosei Akazawa đứng đầu, có sự tham gia của các bộ ngành liên quan để rà soát nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như vật tư y tế và naphtha, nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu thô dùng trong sản xuất nhựa.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết Nhật Bản sẽ “bảo đảm đầy đủ” nguồn cung năng lượng trong nước, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với các quốc gia đối tác để hỗ trợ bảo đảm nhiên liệu. Nhật Bản nhận định hợp tác năng lượng với Đông Nam Á có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì các chuỗi cung ứng công nghiệp quốc gia.

Trên thực tế, Nhật Bản nhập khẩu hơn 90% lượng dầu thô từ Trung Đông nhưng nước này đang duy trì lượng dự trữ dầu tương đối dồi dào, tương đương hơn 200 ngày sử dụng.

Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Á đang đối mặt với khó khăn về bảo đảm nguồn cung nhiên liệu do phụ thuộc lớn vào dầu thô Trung Đông.

Hôm 30/3, Philippines thông báo đã mua 142.000 thùng dầu diesel từ Nhật Bản, sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia hôm 24/3./.