Israel giữ nguyên quy định thời chiến, thiết lập“vùng an ninh” tại Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hiện chưa có kế hoạch thay đổi các quy định thời chiến, trong bối cảnh các đợt tấn công đáp trả từ Iran vẫn diễn ra dù cường độ đã giảm so với giai đoạn đầu xung đột.

Theo giới chức quân sự, Iran hiện chủ yếu tiến hành các đợt tấn công nhỏ lẻ, mỗi lần chỉ từ một đến ba tên lửa, với tổng số khoảng 10-15 quả mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với khoảng 90 quả trong những ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu khi xuất hiện dấu hiệu phối hợp giữa Iran và lực lượng Hezbollah tại Liban nhằm gây áp lực lên hệ thống phòng không Israel, đặc biệt trong bối cảnh Lễ Vượt qua sắp diễn ra.

Trong diễn biến mới nhất, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu container của Israel tại Vịnh Persian.

Theo truyền thông khu vực, con tàu mang tên “Express Halfong” bị nhắm mục tiêu trong đợt tấn công thứ 88 bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ cũng như các mục tiêu Israel tại khu vực.

IRGC cho biết trong cùng chiến dịch, nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hệ thống chống UAV của Hạm đội 5 ở Bahrain và các radar cảnh báo sớm tại căn cứ Ahmad al-Jaber ở Kuwait cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Quân đội Iran cùng ngày thông báo đã bắn hạ một máy bay UAV MQ-9 Reaper tại tỉnh Isfahan, nâng tổng số UAV của Mỹ và Israel bị phá hủy kể từ khi xung đột bùng phát lên 146 chiếc.

Các diễn biến này nối tiếp chuỗi căng thẳng bắt đầu từ cuối tháng Hai, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của nước Cộng hòa Hồi giáo thiệt mạng, kéo theo các đợt trả đũa liên tiếp bằng tên lửa và UAV từ Tehran nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Không quân Israel đang tiến gần tới việc hoàn tất các mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch không kích tại Iran, trong đó có khoảng 440 kg uranium làm giàu cao, mục tiêu trung tâm của chiến dịch.

Dù đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, Tehran vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ. Ở mặt trận phía Bắc, giao tranh với Hezbollah vẫn diễn biến phức tạp, vừa có thêm 4 binh sỹ Israel thiệt mạng và 2 người bị thương.

Giới quân sự Israel nhận định lực lượng Hezbollah phục hồi nhanh hơn dự kiến và các đòn tấn công nhằm vào chỉ huy cũng như hạ tầng chưa đủ để làm tê liệt năng lực tác chiến.

Liên quan đến căng thẳng giữa Israel và Liban, ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội Israel sẽ duy trì hiện diện tại miền Nam Liban, thiết lập “vùng an ninh” kéo dài đến sông Litani, được xem là tuyến phòng thủ chiến lược nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Hezbollah.

Hàng trăm nghìn người dân đã sơ tán khỏi phía Bắc Israel sẽ chưa thể trở về, và các ngôi nhà tại các làng gần đường biên giới Liban sẽ bị phá dỡ nhằm thiết lập vùng đệm an ninh.

Giới chức Israel cho rằng biện pháp này sẽ tạo khoảng cách an toàn lâu dài cho lãnh thổ Israel trước các lực lượng vũ trang tại Liban.

Theo Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), hơn 200.000 người đã rời Liban sang Syria chỉ trong tháng Ba, phần lớn là người Syria từng tị nạn tại Liban buộc phải quay trở lại quê nhà, cùng với hơn 28.000 người Liban chạy trốn xung đột.

Các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ của Israel tại Liban cũng khiến hơn 1.200 người thiệt mạng./.

