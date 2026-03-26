Israel điều thêm 2 sư đoàn vào Liban tiến hành hoạt động nhằm vào Hezbollah

Ngày 25/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ điều thêm 2 sư đoàn nữa vào Liban để tiến hành các hoạt động nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Trong chiến dịch hiện nay của Israel ở miền Nam Liban, tuyến thứ hai các ngôi làng trong khu vực bị phá hủy trong quá trình tìm kiếm vũ khí của Hezbollah.

Trong cuộc tiến quân vào miền Nam Liban cuối năm 2024, một lực lượng lớn hơn nhiều đã được sử dụng so với lực lượng hiện tại, nhưng binh lính IDF khi đó chỉ phá hủy tuyến làng mạc đầu tiên để tiêu hủy vũ khí giấu kín của Hezbollah.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel đã "tạo ra một vùng an ninh thực sự" bên trong Liban và đang "mở rộng khu vực này," khi các lực lượng bộ binh nỗ lực tiến sâu hơn vào Liban.

Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng kêu gọi liệt lực lượng Hezbollah vào danh sách tổ chức khủng bố.

Về phần mình, Hezbollah ngày 25/3 cũng tuyên bố đã phá hủy 8 xe tăng Merkava của Israel tại ngôi làng Taybeh, miền Nam Liban khi các cuộc đụng độ với lực lượng Israel tiếp tục diễn ra dọc biên giới.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem khẳng định việc đàm phán với Israel trong lúc giao tranh đang diễn ra tương tự như sự "đầu hàng." Ông tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục "trận chiến phòng thủ" để bảo vệ chủ quyền và nhân phẩm, đồng thời kêu gọi đoàn kết dân tộc.

Theo ông, các cuộc tấn công của Israel đã kéo dài hơn 1 năm qua bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/11/2024, do đó lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu.

Bên cạnh việc bác bỏ đàm phán, thủ lĩnh Hezbollah cũng phản đối các yêu cầu giải giáp vũ khí hay trao quyền kiểm soát kho vũ khí độc quyền cho nhà nước. Ông cho rằng những biện pháp này sẽ làm suy yếu khả năng tự vệ của Liban và trực tiếp phục vụ lợi ích của Israel.

Tính đến cuối ngày 25/3, Hezbollah cho biết đã thực hiện hơn 80 cuộc tấn công nhằm vào Israel. Bộ Y tế Liban cho biết tổng số người thiệt mạng liên quan các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 2/3 đã tăng lên 1.094 người, trong khi số người bị thương là 3.119 người.

Liban bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khu vực sau khi Hezbollah tuyên bố tham gia tấn công Israel để “trả đũa” việc Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2 vừa qua.

Để ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah, Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Liban, trong đó Israel một lần nữa đưa bộ binh vào Liban và tuyên bố đang cố gắng kiểm soát khu vực kéo dài đến sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km.

Kể từ khi chiến dịch này bắt đầu, IDF đã triển khai 5 sư đoàn vào Liban, tiệm cận quy mô lực lượng được triển khai năm 2024. Thực tế, Israel và Hezbollah đã đối đầu căng thẳng trong nhiều thập kỷ.

Cuộc xung đột gần nhất bùng nổ vào cuối năm 2023 khi Hezbollah phóng tên lửa vào các vị trí của Israel nhằm ủng hộ phong trào Hamas sau sự kiện 7/10/2023. Dù hai bên từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11/2024 để chấm dứt 13 tháng chiến sự, nhưng lệnh hòa hoãn này được cho là đã đổ vỡ hoàn toàn sau những diễn biến căng thẳng mới đây.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ giao tranh giữa Israel và Hezbollah có thể đẩy Liban vào số phận tương tự như Gaza, vùng lãnh thổ Palestine đã bị tàn phá bởi nhiều năm xung đột.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã đe dọa tấn công các vùng ngoại ô phía Nam Beirut, thành trì của Hezbollah, với mức độ tàn phá tương tự những gì Israel đã làm trong xung đột với phong trào Hamas.

Ngoài Liban, ông Guterres bày tỏ sự lo ngại về cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2. Ông cảnh báo rằng “xung đột hiện nay đã vượt xa mọi giới hạn mà các nhà lãnh đạo từng hình dung."

Theo ông, thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột trên diện rộng, kéo theo sự đau khổ của nhân loại và những cú sốc kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh tình trạng này đã đi quá giới hạn cho phép./.

Chiến sự leo thang ở Liban, khủng hoảng nhân đạo ngày càng lan rộng Tình hình tại Liban tiếp tục xấu đi nhanh chóng khi các cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut gia tăng, kéo theo làn sóng sơ tán quy mô lớn và khủng hoảng nhân đạo an rộng.