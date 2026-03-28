Gia Lai xúc tiến đầu tư: Gần 840.000 tỷ đồng "rót" vào các lĩnh vực trọng điểm

Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026, ngày 28/3, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác và gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Gần 840.000 tỷ đồng "rót" vào Gia Lai

Tại hội nghị này, tỉnh Gia Lai tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho tổng số 273 dự án với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 838.000 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 32 tỷ USD); trong đó có 144 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng, và 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 606.000 tỷ đồng.

Các dự án được trao và ký kết lần này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, dịch vụ, du lịch; đô thị và logistics, là những lĩnh vực có tính lan tỏa cao, phù hợp định hướng phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng Gia Lai xác định mục tiêu tăng trưởng cao là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Do đó, tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động khai thác các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mức tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn tới; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, hàm lượng tri thức cao, thân thiện môi trường, có khả năng lan tỏa và tạo giá trị gia tăng lớn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng lưu ý Gia Lai cần kiên định quan điểm 3 không trong thu hút đầu tư: không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần; không chấp nhận các dự án thâm dụng lao động giá rẻ, công nghệ lạc hậu; không lựa chọn các nhà đầu tư thiếu năng lực công nghệ, quản lý và tài chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch và ổn định để nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án lâu dài; đồng thời, tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo, phục vụ," lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ của chính quyền.

"Có làm tốt nhiệm vụ này, tỉnh mới có uy tín đối với nhà đầu tư, thu hút được nhà đầu tư và giữ chân nhà đầu tư ở lại lâu dài với tỉnh," Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ.

Cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư

Hiện nay, Gia Lai đang khát vọng phát triển mạnh mẽ cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Lãnh đạo tỉnh đã và đang quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, nhiều chính sách ưu đãi và luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cùng phát triển và cùng thành công.

Gia Lai cũng xác định quan điểm "lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ," coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả.

Thời gian giải quyết thủ tục đầu tư được rút ngắn mạnh: dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp từ 242 ngày xuống còn 60 ngày (giảm 182 ngày); dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 38 ngày (giảm 107 ngày). Cơ chế "một cửa, một đầu mối" cùng Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp được duy trì thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng tỉnh Gia Lai đang thể hiện với quyết tâm cao nhất, đó là tinh thần "không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm."

Từng nhiệm vụ được tổ chức thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm mọi công việc đều được giải quyết dứt điểm, đúng tiến độ và có trách nhiệm đến cùng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cam kết đồng hành thực chất, xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời dự án; đồng thời, duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, kịp thời nắm bắt, xử lý ngay từ sớm, từ xa các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để tích tụ thành điểm nghẽn.

Để tạo đột phá trong thu hút đầu tư, trên tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tỉnh Gia Lai chủ trương xây dựng lực lượng "doanh nghiệp tiên phong" trong các lĩnh vực chiến lược. Đây là các doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt, đi trước mở đường trong các lĩnh vực mới và các dự án quy mô lớn; hình thành các cực tăng trưởng, thu hút doanh nghiệp vệ tinh; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tham gia sâu vào chuỗi giá trị; gắn kết chặt chẽ với địa phương trong phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, tỉnh Gia Lai kỳ vọng các doanh nghiệp tiên phong thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế và thương hiệu của tỉnh; qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Hiện, tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tính dẫn dắt, giá trị gia tăng cao như: trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ số; trung tâm dữ liệu, công nghiệp phần mềm, hạ tầng số; công nghệ sinh học gắn với nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ năng lượng sạch, môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero; logistics thông minh, dịch vụ cảng và chuỗi cung ứng.

Đồng thời, tỉnh định hướng phát triển đồng bộ trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng, khu công nghệ số, công viên phần mềm và hệ sinh thái khởi nghiệp; chính quyền số, hạ tầng dữ liệu và các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai các dự án trên các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh như: đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng sạch; phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị hiện đại, khai thác hiệu quả lợi thế kết hợp giữa không gian biển-cao nguyên-hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa đặc sắc với các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; hình thành các khu du lịch và lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế; các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính.

Thăm quan các gian hàng OCOP trước thềm Hội nghị.

Ngoài ra, Gia Lai định hướng hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực như: cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, dược liệu và chăn nuôi công nghệ cao; phát triển công nghiệp chế biến sâu, xây dựng chuỗi giá trị khép kín; đồng thời, phát triển hệ thống logistics, kho bãi, kết nối với cảng biển, cửa khẩu quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong khi đó, Tiến sỹ Trần Du Lịch, Thành viên hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ Quốc gia cho rằng nếu tiếp tục phát triển theo mô hình kinh tế hiện nay - tăng trưởng chủ yếu dựa vào thâm dụng vốn và lao động giá rẻ, Gia Lai sẽ không có sự tăng trưởng đột biến lên mức 10-10,5%/ năm trong giai đoạn tới theo mục tiêu, kỳ vọng mà tỉnh đặt ra. Do đó, tỉnh cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn" sang "mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào tri thức," đó là đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh và chuyển đổi số nhằm khai thác tiềm năng và các lợi thế vượt trội.

Bên cạnh đó, tỉnh cần xây dựng nền công vụ thực sự "kiến tạo phát triển," tiến tới 100% dịch vụ hành chính công được số hóa. Tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; đặc biệt, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu và kinh tế dịch vụ; đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược và kết nối vùng để mở rộng thị trường và thu hút đầu tư. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp, ngành, các đơn vị không để các cam kết sau Hội nghị dừng lại trên giấy; các cam kết này phải được thực thi với "6 rõ": rõ người làm-rõ việc-rõ thời hạn-rõ trách nhiệm-rõ kết quả-rõ thẩm quyền; bảo đảm xuyên suốt, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, ách tắc, đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt; tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề phức tạp, công việc lớn, công việc mới.

Mặt khác, tỉnh Gia Lai thực hiện nhất quán chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc; ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương./.

