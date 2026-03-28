Giờ Trái Đất năm 2026: "Bật" giải pháp sáng tạo Xanh vì một tương lai Xanh

Bắt đầu từ một sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng, Giờ Trái Đất sau 18 năm hiện diện tại Việt Nam đã trở thành "chất xúc tác" mạnh mẽ thay đổi tư duy toàn xã hội. Với thông điệp “Sáng tạo Xanh-Tương lai Xanh” của năm 2026, chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm điện, mà đã nâng tầm thành chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng và khát vọng vươn mình của đất nước.

Từ 60 phút biểu tượng đến "nếp sống Xanh" thường nhật

Năm 2026 đánh dấu 18 năm Việt Nam chính thức đồng hành cùng chiến dịch toàn cầu Giờ Trái Đất. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy một sự chuyển dịch sâu sắc trong tư duy của cộng đồng. Thông điệp của chiến dịch đã uyển chuyển thay đổi từ "Tắt đèn" sang "Tiết kiệm điện thành thói quen," biến một hành động mang tính phong trào thành nếp sống thường nhật.

Người dân giờ đây ngày càng chủ động ưu tiên thiết bị dán nhãn năng lượng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và từ bỏ thói quen để thiết bị ở chế độ chờ, đặc biệt các thông điệp tiết kiệm năng lượng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ đến với giới trẻ.

Chia sẻ về điều này, em Đặng Nhật Minh (sinh viên Đại học Phenikaa) hào hứng: "Em đã biết đến Giờ Trái Đất từ 5-6 năm nay. Mỗi năm, khi thấy thông điệp lan tỏa, em lại thấy như một lời nhắc nhở. Về nhà, em cùng nhắc bố mẹ và em gái tắt bớt đèn, tiết kiệm điện. Những hành động nhỏ nhưng mang lại cảm giác mình đang thực sự góp phần bảo vệ Trái Đất."

Năm 2026 đánh dấu 18 năm Việt Nam chính thức đồng hành cùng chiến dịch toàn cầu Giờ Trái Đất. (Ảnh: TTXVN)

Những hành động nhỏ bé ấy, khi được nhân rộng, đã tạo ra những con số "biết nói." Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lượng điện năng tiết kiệm được trong 60 phút tắt đèn liên tục tăng trưởng ấn tượng qua từng năm: Từ 309.000 kWh (năm 2022), 298.000 kWh (Năm 2023) lên 428.000 kWh (năm 2024) và đạt mức kỷ lục 448.000 kWh vào năm 2025 (tương đương tiết kiệm khoảng 942,2 triệu đồng).

Dù sản lượng điện tiết kiệm trong 1 giờ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng tiêu thụ toàn quốc, nhưng giá trị lớn nhất của Giờ Trái Đất chính là sự lan tỏa và hình thành kỷ luật sử dụng năng lượng lâu dài.

Lan tỏa làn sóng "Sáng tạo Xanh"

Hưởng ứng chiến dịch năm nay, khối doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn bảng hiệu mà đã nâng tầm thành những chiến dịch truyền thông đầy sáng tạo, chạm đúng "tần số" của giới trẻ.

Tại hệ thống các thương hiệu F&B và dịch vụ lớn, Giờ Trái Đất mang một màu sắc rất thu hút giới trẻ. Starbucks quyết định tắt bớt ánh sáng tại toàn bộ cửa hàng từ 20h30-21h30 ngày 28/3, tạo ra một không gian yên tĩnh để khách hàng chậm lại, kết nối trọn vẹn hơn và cho hành tinh được "thở sâu."

Trong khi đó, Highlands Coffee lại mang đến thông điệp đầy chất thơ khi tắt bớt đèn: "Đời này có thể không rực rỡ... Nhưng giờ này ngày mai Highlands có Giờ Lấp Lánh!". Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng nhanh chóng "bắt trend" khi kêu gọi cộng đồng "Hãy trở thành green flag của Trái đất."

Không gian mua sắm cũng biến thành chuỗi trải nghiệm Xanh. Hệ thống Vincom mang đến các workshop tái chế, ươm mầm cây xanh và diễu hành mascot “Hành trình Việt Nam Xanh.” Ở quy mô rộng hơn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tạo ra một làn sóng hưởng ứng chiến dịch với các giải chạy bộ, cuộc thi trực tuyến, thu hút gần 460.000 khách hàng tại Quảng Ninh tham gia, cùng hàng loạt hoạt động sôi nổi tại Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên...

Song song với bề nổi truyền thông, ở bề sâu chiến lược, các doanh nghiệp sản xuất đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống biến tần, đèn LED hiệu suất cao, điện mặt trời mái nhà và mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây không chỉ là hành động bảo vệ môi trường mà còn là bước đi sống còn để đạt "chứng chỉ Xanh", đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu.

An ninh năng lượng: Bài toán vĩ mô từ những hành động vi mô

Giờ Trái đất 2026, với thông điệp “Sáng tạo xanh-Tương lai xanh” tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và công nghệ trong sử dụng năng lượng bền vững. Nhưng hơn hết, thông điệp cốt lõi vẫn là: mỗi hành động nhỏ, nếu được duy trì thường xuyên, sẽ tạo nên thay đổi lớn.

Chính vì vậy, tại Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 được Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội sáng 28/3 là minh chứng cho thấy tiết kiệm điện đã trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn.

Chỉ tính riêng năm 2025, sản lượng điện tiết kiệm của Thủ đô trong 1 giờ tắt đèn đã đạt 45.705 kWh, tương ứng với 10,2% tổng lượng điện tiết kiệm của cả nước trong cùng thời điểm trên.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh, để bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng, Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm từ 1,6-1,8% so với mức dự báo nhu cầu trong năm 2026, đồng thời vinh danh hàng nghìn hộ gia đình và cơ sở tiêu biểu về năng lượng Xanh.

Trong khi đó, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: "Chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó bài toán năng lượng không còn chỉ là đáp ứng nhu cầu, mà đã trở thành nền tảng của ổn định kinh tế vĩ mô. Với thông điệp "Sáng tạo Xanh-Tương lai Xanh," tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà phải làm thông minh hơn, hiệu quả hơn thông qua chuyển đổi số và quản trị hiện đại".

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết. Nghị quyết số 70-NQ/TW (ngày 20/08/2025) của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 09/CT-TTg năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ đều coi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là giải pháp trọng tâm để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050.

Tắt đèn trong 60 phút chỉ là điểm khởi đầu. Giờ Trái Đất 2026 không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà còn là lời nhắc đã đến lúc xã hội không chỉ tắt đi những gì không cần thiết mà cùng nhau “bật lên” các giải pháp khí hậu bền vững để “Sáng tạo Xanh” thực sự dẫn lối tới “Tương lai Xanh”./.

Năm 2026, Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 với thông điệp “Sáng tạo Xanh-Tương lai Xanh” diễn ra từ 9h00 đến 21h30 ngày 28/3 tại Khuôn viên Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tại sự kiện, người dân có thể tham quan không gian trưng bày các giải pháp Xanh, tham gia các hoạt động trải nghiệm tiết kiệm năng lượng: như Tổ chức các hoạt động trải nghiệm như mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo trong không gian đô thị và hộ gia đình, đạp xe phát điện. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các hình thức sáng tạo cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp Giờ Trái đất như : Vẽ tranh, nhảy flashmob...; các hoạt động hoạt náo trong thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn từ 20h30-21h30./.

Phát động toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, hưởng ứng Giờ Trái đất Các hoạt động hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2026" gồm giải chạy, cuộc thi tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng, sự kiện tắt đèn...