Hàn Quốc xuất 20 triệu thùng dầu dự trữ để ổn định thị trường

Các nguồn tin trong ngành ngày 31/3 cho hay Chính phủ Hàn Quốc quyết định xả khoảng 20 triệu thùng dầu thô Trung Đông từ kho dự trữ chiến lược theo cơ chế hoán đổi với các nhà máy lọc dầu trong nước, nhằm duy trì nguồn cung ít nhất đến hết tháng 6 trong bối cảnh gián đoạn vận chuyển và tái cấu trúc nguồn nhập khẩu.

Theo kế hoạch, lượng dầu này sẽ được cho các doanh nghiệp vay tạm thời và hoàn trả sau, giúp bù đắp khoảng trống nguồn cung khi các nhà máy đang tìm kiếm dầu thay thế từ Mỹ, Brazil, Colombia, Algeria, Gabon, Kazakhstan cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quá trình nhập khẩu các lô hàng mới có thể kéo dài nhiều tuần, khiến nguồn cung ngắn hạn đối mặt rủi ro thiếu hụt.

Cả bốn doanh nghiệp lọc dầu lớn gồm SK Energy, HD Hyundai Oilbank, GS Caltex và S-Oil đều dự kiến tham gia chương trình. Giới chức Hàn Quốc cho biết việc sử dụng dầu dự trữ Trung Đông còn giúp giải quyết hạn chế kỹ thuật trong pha trộn nguyên liệu, do hệ thống lọc dầu trong nước chủ yếu được tối ưu hóa cho loại dầu này.

Chương trình sẽ được triển khai trong tháng 4 và 5, với khả năng gia hạn thêm một tháng nếu cần thiết.

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc bất ngờ hoãn các biện pháp bổ sung liên quan đến nguồn cung urê, do lo ngại việc can thiệp dồn dập có thể làm gia tăng tâm lý bất ổn và kích hoạt tình trạng tích trữ trên thị trường.

Urê là nguyên liệu quan trọng trong xử lý khí thải diesel và sản xuất nông nghiệp, trong đó 43,7% nguồn cung phân bón của Hàn Quốc phụ thuộc vào Trung Đông.

Hiện tồn kho dung dịch urê dùng cho ôtô của Hàn Quốc đủ sử dụng hơn 2,8 tháng, với khoảng 6.000 tấn dự kiến nhập khẩu trong tháng 4. Chính phủ cũng đã ban hành lệnh cấm tích trữ và từ chối bán urê, với mức phạt tối đa lên tới 3 năm tù hoặc 100 triệu won.

Giới chức nhấn mạnh các biện pháp trên nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn khủng hoảng nguồn cung năm 2021, đồng thời bảo đảm ổn định cho các ngành công nghiệp then chốt như bán dẫn, pin, dược phẩm và đóng tàu./.

