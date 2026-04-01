Giá dầu thế giới giảm mạnh trước thông tin Iran sẵn sàng đình chiến

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) và giá dầu Brent biển bắc giao tháng 6/2026 đồng loạt giảm mạnh sau khi xuất hiện các báo cáo truyền thông cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng chấm dứt chiến sự nếu đạt được một số cam kết đảm bảo.

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn giao tháng 6/2026 giảm 3,42 USD, chốt phiên ở mức 103,97 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI giảm 1,50 USD (1,46%), chốt ở mức 101,38 USD/thùng.

Ông John Kilduff, đối tác tại quỹ đầu tư Again Capital, nhận định thị trường một lần nữa đảo chiều trước tuyên bố được cho là của Tổng thống Iran. Nếu các hành động thù địch chấm dứt ngay lập tức, eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại. Nguồn cung theo đó sẽ phục hồi, giúp xóa bỏ phần lớn rủi ro đang đẩy giá dầu lên cao trong thời gian qua.

Trái ngược với đà giảm của hợp đồng giao tháng 6, hợp đồng dầu Brent giao tháng 5/2026, đáo hạn ngày 31/3, lại tăng 5,57 USD (4,94%), chốt ở mức 118,35 USD/thùng.

Tính chung trong tháng 3/2026, giá dầu Brent kỳ hạn tháng gần nhất đã ghi nhận mức tăng kỷ lục 64%, mức cao nhất kể từ tháng 6/1988 theo dữ liệu của LSEG. Dầu WTI cũng tăng khoảng 52% trong tháng, đánh dấu mức nhảy vọt lớn nhất kể từ tháng 5/2020.

Giá dầu thế giới đã tăng liên tục trong 4 tuần qua do xung đột tại Iran leo thang. Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh đã gây ra đợt gián đoạn nguồn cung dầu khí tồi tệ nhất trong lịch sử.

Theo khảo sát của Reuters, các lệnh cắt giảm xuất khẩu bắt buộc đã khiến sản lượng dầu của Tổ chức các Nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 3/2026 giảm 7,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước, xuống mức 21,57 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào tháng 6/2020.

Thị trường liên tục biến động trước những tín hiệu ngoại giao và quân sự đan xen. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Mỹ sẽ gia tăng cường độ xung đột nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận đình chiến, đồng thời nhấn mạnh vài ngày tới sẽ là thời điểm mang tính quyết định.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa từ ngày 1/4 sẽ nhắm mục tiêu vào 18 công ty Mỹ đang hoạt động trong khu vực, trong đó có các "ông lớn" như Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla và Boeing để trả đũa.

Về nỗ lực bình ổn nguồn cung, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị các quốc gia khác can thiệp để mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường trung chuyển 1/5 lượng dầu khí toàn cầu. Tuy nhiên, các nước châu Âu từ chối hành động cho đến khi chiến sự chấm dứt.

Mỹ cũng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và cam kết xả kho dự trữ chiến lược cùng một số quốc gia khác. Dù vậy, các biện pháp này được đánh giá chỉ mang tính chất đối phó ngắn hạn.

Các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết lượng dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 10,26 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 27/3.

Tuy nhiên, lượng xăng và sản phẩm chưng cất dự trữ lại giảm lần lượt 3,21 triệu và 1,04 triệu thùng./.

