UPLIFT Vietnam 2026: Agent AI, Social Commerce & Loyalty nâng chuẩn cá nhân hóa bán lẻ

UPLIFT Vietnam 2026 với chủ đề “Agent AI × Social Commerce × Loyalty – Retail Personalization 2026: Cá nhân hóa từ khám phá đến trung thành” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 60 lãnh đạo marketing, e‑commerce, digital, CX từ các doanh nghiệp bán lẻ, FMCG, F&B, tài chính-ngân hàng, viễn thông, dịch vụ cùng nhiều agency và đối tác công nghệ CDP, AI, loyalty và social commerce tại Việt Nam.

Sự kiện do Insider One tổ chức, đồng hành cùng UrBox và UNIK, tập trung vào bài toán tăng trưởng doanh thu bền vững trên nền trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa end‑to‑end.

TikTok: Từ người xem đến người mua

Ở phần mở đầu, TikTok, chị Trâm Lê, Head of Brand Partnerships, Multi Industries đã mang đến phiên “Scaling The Commerce Loop”, trình bày cách mở rộng “commerce loop” từ awareness đến conversion dựa trên bộ ba Consumer - Content - Media Strategy.

Thay vì chỉ dựa vào nhân khẩu học, TikTok phân người dùng thành 8 persona theo hành vi và content, từ đó thiết kế creative và media strategy bám sát “trạng thái tâm lý” của từng nhóm.

TikTok nhấn mạnh vai trò của “phễu giữa” (consideration) - nơi hơn một phần ba business outcome thực tế đến từ nhóm khách đang cân nhắc, chứ không chỉ từ người mới biết hoặc đã mua. Các giải pháp như Consideration Ads và E‑commerce/Search Hub giúp thương hiệu:

Bắt đúng nhóm người dùng đang cân nhắc, tối ưu chi phí cho mỗi khách hàng mới trong dài hạn.

Chiếm trọn “khoảnh khắc tìm kiếm” bằng giao diện search giàu nội dung: video, livestream, product card, promo và tài khoản thương hiệu hiển thị đồng bộ.

Thông qua các case study trong ngành làm đẹp, thời trang và bán lẻ, TikTok cho thấy chiến lược full‑funnel với tỉ lệ ngân sách hợp lý cho awareness – consideration – conversion có thể đưa brand từ “đi theo hiệu suất ngắn hạn” sang “xây thương hiệu và doanh số song song”.

Insider One: CDP + Agent AI là “bộ não” tăng trưởng

Tiếp nối nền tảng media, Insider One, anh Jack Nguyễn - SEA & HKTW Regional Managing Director giới thiệu bộ tứ Agent: Marketing Agent, Insight Agent, Shopping Agent và Support Agent, được xây trên lớp CDP và Unified Customer Data (UCD).

1. Nhóm Agent Hỗ Trợ Vận Hành (Internal Operations)

Giúp đội ngũ Marketing và Data xóa bỏ các rào cản thủ công, chuyển dịch sang mô hình "Marketing Autopilot" ngay panel:

Marketing Agent: Tự động hóa toàn bộ luồng công việc. Từ việc tạo phân khúc khách hàng (Segmentation) thông minh qua prompt dựa trên hành vi online, chỉ số RFM, dữ liệu POS/CRM; đến việc thiết lập hành trình khách hàng tự động trên hơn 12 kênh với điều kiện trigger real-time. Đặc biệt, tính năng GenAI giúp thiết kế Banner, Pop-up và nội dung chuẩn Brand Guidelines chỉ trong tích tắc.

Insight Agent: Biến dữ liệu thô thành chiến lược hành động. Agent này đóng vai trò như một chuyên gia phân tích dữ liệu riêng biệt, giúp tóm tắt hành vi khách hàng xuyên suốt phễu chuyển đổi, nhận diện các điểm rơi (drop-offs) và so sánh hiệu quả doanh thu giữa các chiến dịch để tối ưu hóa liên tục.

2. Nhóm Agent Phục Vụ Khách Hàng (Customer-Facing)

Trực tiếp tương tác và dẫn dắt khách hàng trong hành trình mua sắm, biến mỗi điểm chạm thành một cơ hội chuyển đổi:

Shopping Agent – "Định nghĩa lại trải nghiệm mua sắm": Thay thế các bộ lọc (filter) và thanh tìm kiếm truyền thống bằng một tư vấn viên ảo thực thụ. Nhờ hiểu rõ intent và sở thích cá nhân của KH, Agent này giúp loại bỏ hoàn toàn fiction khi mua sắm, giúp các thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng: +10% tỉ lệ chuyển đổi và +34% doanh thu trên mỗi lượt truy cập.

Support Agent – "Siêu nhân viên CSKH": Được kết nối trực tiếp với hệ thống vận hành nội bộ (Order, CRM, Payment), Support Agent có khả năng chủ động xử lý các tác vụ phức tạp như tra cứu vận đơn, hoàn tiền hoặc kích hoạt ưu đãi theo thời gian thực mà không cần sự can thiệp của con người

Ogilvy One: Consumer Intelligence – từ campaign đến system

Trong phiên buổi chiều, Đại diện từ Ogilvy One, chị An Huỳnh - Head of Experience đem đến góc nhìn rõ ràng hơn về consumer intelligence trong thời đại AI. Đơn vị này chỉ ra “nút thắt” quen thuộc:

Doanh nghiệp vận hành theo mô hình campaign‑based, insight rời rạc ở nhiều bên, mỗi năm phải “đào lại” từ đầu.

Đội marketing bận chạy job, gần như không có “đội xây hệ thống”.

Ogilvy đề xuất dịch chuyển mang tính nền tảng từ “campaign-based execution” sang “system‑based growth” (từ làm chiến dịch riêng lẻ sang xây hệ thống tăng trưởng):

Xây dựng một hub consumer intelligence thống nhất, nơi toàn bộ điểm chạm – media, social, CRM, loyalty, offline – cùng quay về chung một khung persona, hành trình, động lực và rào cản.

Để mỗi chiến dịch mới góp phần làm giàu dữ liệu vào hệ thống có sẵn: gọi đúng segment, bật đúng kịch bản, đo đúng chỉ số.

Thông điệp được nhấn mạnh: nếu data và consumer intelligence chưa được coi là một system, mọi nỗ lực gắn thêm AI, CDP hay agent chỉ giống như “gắn đồ chơi lên nền móng chưa vững”.

UrBox: Loyalty & Gamification thành động cơ tăng trưởng

Khép lại hành trình, anh Thống Đặng Head of Business Development từ UrBox mang đến phiên “Loyalty & Gamification 2026” với các use case chạm rất sát vận hành retail. Một số ví dụ tiêu biểu:

Scan hoá đơn (OCR) để hiểu “giỏ hàng” của khách hàng và hành vi thực tế tại kênh offline; từ đó xây chân dung “khách đã mua” thay vì chỉ “khách đã xem”.

Voucher lock SKU, sampling, gamification, O2O journeys nhằm kích hoạt hành vi lặp lại, upsell và tăng CLTV trên nền khách hàng hiện hữu

Khi dữ liệu loyalty này được kết nối vào CDP của Insider One, thương hiệu có thể:

Retarget, upsell, winback theo đúng thời gian, địa điểm, tần suất mua của từng khách.

Chuyển loyalty từ “chương trình điểm thưởng” sang động cơ tăng trưởng đo lường được, gắn trực tiếp với doanh thu và tần suất mua.

Bên cạnh các keynote, UPLIFT Vietnam 2026 còn có khu vực tư vấn 1:1, networking break và lucky draw, tạo không gian để khách mời vừa học, vừa kết nối, vừa bóc tách sâu bài toán riêng của doanh nghiệp.

Rời sự kiện, người tham dự có một bức tranh rõ ràng:

TikTok mở rộng full‑funnel commerce, chiếm lĩnh “phễu giữa” bằng media và content đúng persona.

Insider One cung cấp “bộ não” CDP + Agent AI với Shopping Agent và Support Agent.

Ogilvy One mang đến khung consumer intelligence làm nền móng hệ thống cho các chiến dịch tăng trưởng dài hạn dựa trên dữ liệu

UrBox biến tất cả thành các chương trình loyalty & gamification cụ thể, đo lường được.

Đây là lộ trình thực tế để các doanh nghiệp bán lẻ, e‑commerce và dịch vụ tại Việt Nam định nghĩa lại cá nhân hóa - từ khoảnh khắc khám phá đầu tiên đến giai đoạn trung thành - trong năm 2026./.