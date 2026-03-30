Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại, giao dịch ở mức 173,8 triệu đồng

Sau khi giảm 1,4 triệu đồng/lượng mở cửa phiên sáng thì chiều nay (30/3), giá vàng nhẫn và SJC trong nước lại bất ngờ quay đầu tăng mạnh thêm đến 2,4 triệu đồng mỗi lượng và hiện đang giao dịch quanh mức 173,8 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 15 giờ 40 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 170,8-173,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.

Cùng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng đảo chiều tăng mạnh, trong đó giá vàng nhẫn trơn của Công ty Phú Quý hiện ở mức từ 170,8-173,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 2,4 đồng/lượng so với phiên sáng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 170,3-173,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng mỗi lượng.

Trong chiều nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.533 USD/ounce, tăng 57 USD so với phiên sáng. Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 144 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 29,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên 30/3 lên vượt mức 4.500 USD/ounce tại thị trường châu Á, khi đồng USD xuống giá, nhưng đà tăng bị hạn chế do giá năng lượng tăng vọt gây lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.528,74 USD/ounce vào lúc 13 giờ 27 phút ngày 30/3 (theo giờ Việt Nam), sau khi giảm khoảng 1% vào đầu phiên này. Giá vàng giao tháng 4/2026 của Mỹ tăng 0,7% lên 4.556,70 USD/ounce.

Đồng xuống giá khiến các hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo giới phân tích, việc giá vàng trong tuần trước đã chấm dứt chuỗi giảm giá ba tuần liên tiếp là phản ứng trước tình trạng bán quá mức và khả năng đảo chiều của thị trường.

Đáng chú ý, đà tăng của vàng diễn ra song song với sự đi lên mạnh mẽ của giá dầu và đồng USD - một tín hiệu hiếm thấy, bởi thông thường các yếu tố này gây áp lực lên vàng./.

