Cảnh báo về fanpage giả mạo mua, bán vàng thương hiệu SJC

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mạo danh fanpage của công ty.

Theo đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu SJC để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách lập các fanpage sử dụng các tên và hình ảnh của hãng như SJC Hồ Chí Minh, SJC Đà Nẵng...

Các trang giả mạo có cách hoạt động khá giống nhau là sao chép nội dung các bài viết từ kênh chính thống trong thời gian ngắn. Nội dung lừa đảo là các bài viết liên quan đến việc giao dịch đăng ký mua vàng miếng, vàng nhẫn.

Đặc biệt, những trang này còn chạy quảng cáo để đẩy các bài viết đạt lượng tương tác cao (like, share, comment), có tích xanh, nhằm tạo niềm tin giả cho khách hàng. Tuy nhiên, phần lớn các tương tác này có thể là ảo hoặc được seeding (lan truyền) có chủ đích.

Các hình thức lừa đảo như: Nhận đặt lịch hẹn mua vàng, lên đơn hàng, nhận giao hàng và hướng dẫn thanh toán chuyển khoản, đặt cọc tiền.

Công ty SJC khẳng định không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng, website tructuyen.sjc.com.vn chỉ có hình thức đặt phiếu hẹn giao dịch mua vàng miếng SJC, khách hàng vẫn phải đến trực tiếp cửa hàng để thực hiện giao dịch

"SJC không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào, không yêu cầu khách hàng thanh toán trước. Tất cả giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức đã được SJC công bố. Do đó, khách hàng cần tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh SJC. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống. Luôn kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào," đại diện công ty SJC cảnh báo.

Nếu phát hiện các trường hợp giả mạo, nghi vấn lừa đảo, khách hàng được khuyến cáo hãy báo cáo với các cơ quan chức năng hoặc hotline, fanpage và website chính thức của công ty SJC để được hỗ trợ thông tin chính xác nhất./.

Các kênh liên hệ chính thức của SJC: Website: https://sjc.com.vn Website đăng ký phiếu hẹn mua vàng miếng SJC: https://tructuyen.sjc.com.vn Zalo: https://bit.ly/4i1E6YB Facebook: https://facebook.com/sjcsaigon

Một số fanpage giả mạo thương hiệu vàng SJC:

