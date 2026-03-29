Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành vượt công suất trong quý 1 năm 2026

Quý 1/2026, Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã vận hành an toàn, ổn định nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất cao, đạt 123,5% công suất quy đổi.

Sản lượng sản xuất đạt 2,03 triệu tấn sản phẩm các loại (đạt 105% kế hoạch quản trị); sản lượng tiêu thụ đạt 2,02 triệu tấn (đạt 113% kế hoạch). Nhờ vậy, các chỉ tiêu tài chính như tổng doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đều vượt kế hoạch quản trị.

Theo Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng, để chủ động ứng phó với các biến động trên thị trường năng lượng do xung đột Trung Đông, BSR đã triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Cụ thể, BSR đã đảm bảo việc chuẩn bị nguyên liệu cho nhà máy Lọc dầu Dung Quất được vận hành ở công suất tối ưu.

BSR cũng đề ra nhiều kịch bản, giải pháp và cơ bản chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nguyên liệu trung gian để cho nhà máy hoạt động ở công suất 123,5% công suất quy đổi.

BSR đã gia tăng hợp tác trong chuỗi liên kết như thuê gia công tại nhà máy Condensate Phú Mỹ, mua cấu tử RON cao (Ethanol, Reformate, phụ gia tăng RON) để phối trộn nhằm tăng tối đa sản lượng xăng cung cấp cho thị trường (khoảng 38,5 nghìn m3), đặc biệt trong giai đoạn thị trường khan hiếm nguồn cung.

Bên cạnh đó, nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất cũng đã sản xuất và cung ứng cồn sinh học Ethanol pha trộn xăng E5RON92 và E10RON95 cho thị trường. Việc cải hoán bể chứa và các hệ thống liên quan để sản xuất và phối trộn xăng E10RON95 đã sẵn sàng.

Trong quý 2/2026, BSR đặt mục tiêu vận hành nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định và liên tục với công suất quy đổi là 123%, tương đương sản lượng trên 2 triệu tấn.

Với đà tăng trưởng và vận hành ổn định, BSR phấn đấu sản lượng cả năm 2026 đạt 8,3 triệu tấn - là mức kỷ lục từ trước đến nay kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động.

BSR cũng đã điều chỉnh chính sách bán hàng như giãn thanh toán, áp giảm thuế xăng máy bay... góp phần bình ổn giá xăng dầu. BSR cũng đã đầu tư bổ sung trạm xuất xe bồn (giàn xuất số 3) để nâng cao năng lực xuất bộ. Giàn xuất số 3 này sẽ sớm đưa vào vận hành trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, bể chứa dầu thô thứ 9 (hiện BSR có 8 bể chứa dầu thô hiện hữu) cũng đang gấp rút thi công và dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 5/2026 giúp gia tăng sức chứa dầu thô nguyên liệu cho Nhà máy.

Về nguyên liệu cho tháng 5 và tháng 6, BSR đã chuẩn bị khoảng 2,3 triệu thùng dầu Việt Nam, trong đó tháng 5 có khoảng 0,6 triệu tấn và tháng 6 là 1,6 triệu tấn. Cùng đó, BSR tiếp tục mua khoảng 20-30 nghìn tấn/tháng nguyên liệu trung gian và khoảng 10 nghìn tấn/tháng cấu tử RON cao nhằm gia tăng công suất và tăng sản lượng RON95.

Về xăng sinh học, bên cạnh nguyên liệu từ nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, BSR tiếp tục mua thêm khoảng 8.000 tấn Ethanol trong tháng 5, 6 để phối trộn E10RON95...

Về dầu thô nhập khẩu, BSR chủ động làm việc với đối tác Nga về khả năng mua dầu ESPO, Sokol, Novy Port để sẵn sàng mua khi đủ điều kiện. BSR cũng đã và đang phối hợp các đối tác truyền thống để mua thêm dầu ở châu Phi, Mỹ, Đông Nam Á...

Ngoài ra, BSR thường xuyên bám sát diễn biến thị trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác mua bổ sung nguyên liệu cho nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong 6 tháng cuối năm 2026, đảm bảo hoàn thành kế hoạch quản trị được Petrovietnam giao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia./.