Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được cung cấp dầu thô Đại Hùng dài hạn

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an tỉnh và BSR đã chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đặc biệt trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể.