3.000 nhân sự tham gia bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/2, lãnh đạo Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết việc bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 5 sẽ kéo dài trong 48 ngày và có khoảng 3.000 nhân sự trong và ngoài nước (vào lúc cao điểm) tham gia bảo dưỡng nhà máy.

Do vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong quá trình bão dưỡng nhà máy là một trong những nhiệm vụ được công ty đặt lên nhiệm vụ hàng đầu.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Mai Tuấn Đạt, ngoài lực lượng bảo vệ an ninh tại công ty, BSR còn phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh cũng như các tổ chức đoàn thể - chính trị triển khai sâu rộng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình bảo dưỡng nhà máy.

Mục tiêu bảo vệ chính là khu công nghệ chính, khu chứa sản phẩm, khu sản xuất hạt nhựa.Với mỗi mục tiêu, BSR và các đơn vị sẽ triển khai 3 lớp bảo vệ từ vòng ngoài đến vòng trong.

Bên cạnh lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công ty PVS, BSR sẽ bố trí thêm nhân sự tham gia cùng bảo vệ, tuần tra an ninh trong suốt quá trình diễn ra bảo dưỡng tổng thể.

Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ BSR xử lý các vấn đề an ninh, trật tự trong suốt quá trình bảo dưỡng tổng thể nhà máy. Công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng được chú trọng, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân sự trong nhà máy, trước cổng nhà máy và dọc cung đường đi làm.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh và BSR đã chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đặc biệt trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể.

Với tiêu chí triển khai từ sớm, từ xa, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhằm tuyệt đối đảm bảo an ninh an toàn phục vụ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn vượt 8% công suất thiết kế Nhờ vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất luôn ở mức vượt công suất, Công ty cổ phLọc hóa dầu Bình Sơn đã tận dụng được cơ hội giá dầu thô tăng và khoảng chênh lệch giá giữa sản phẩm đầu ra và dầu thô.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các lực lượng chức năng tỉnh coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh, do Nhà máy lọc dầu Dung Quất không chỉ là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, Nhà máy lọc dầu Dung Quất được bảo dưỡng lần 5 bắt đầu từ ngày 15/3-01/5.

Mục tiêu của đợt bảo dưỡng lần này nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng tuyệt đối của nhà máy, rút ngắn thời gian thực hiện bão dưỡng tổng thể, tiết kiệm chi phí thực hiện; trong đó, “đường găng tiến độ” của bảo dưỡng tổng thể lần 5 sẽ gồm các công việc lớn như thực hiện sửa chữa, thay thế airing tại khu vực RFCC (Phân xưởng cracking xúc tác); thay thế slide valve: SV-1501, SV-1503; thay thế Center pipe tại cụm thiết bị phản ứng phân xưởng CCR; cải hoán/cải tiến tháp T-1107; nâng cấp hệ thống điều khiển (ICS), đại tu các máy nén quan trọng C-1551, C-2401, C-1301.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết chất lượng công việc trong bảo dưỡng tổng thể lần 5 sẽ quyết định đến hiệu quả, tính ổn định của nhà máy trong 4 năm tiếp theo. Do vậy, công ty đặt ra mục tiêu bảo dưỡng tổng thể lần này phải đạt tuyệt đối an toàn, chất lượng và đạt các chỉ tiêu đề ra./.