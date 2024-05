Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - COFIDEC, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 238,88 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ USD.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 41,6 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 cả nước ước đạt 30,94 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 123,64 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 21%, chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 90,02 tỷ USD, tăng 12,9%, chiếm 72,8%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 108,27 tỷ USD, chiếm 87,5%.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD. Tiếp theo là Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt 18 tỷ USD, tiếp theo là EU với 16,4 tỷ USD

Về nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 4, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 30,26 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 115,24 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 41,86 tỷ USD, tăng 19,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 73,38 tỷ USD, tăng 13,1%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 108,33 tỷ USD, chiếm 94%.

Trong 4 tháng, Trung Quốc là thị trường nhập Nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 41,6 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc ước đạt 17,1 tỷ USD, tiếp theo là ASEAN nhập khẩu đạt 15,6 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 3 xuất siêu 2,78 tỷ USD; quý I xuất siêu 7,72 tỷ USD; tháng 4 ước tính xuất siêu 0,68 tỷ USD. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 8,4 tỷ USD; trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,66 tỷ USD./.

Xuất khẩu hơn 2 triệu tấn, gạo Việt Nam chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm Hết quý 1/2024, xuất khẩu gạo tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá so với cùng kỳ 2023, đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương gần 1,43 tỷ USD, giá trung bình 653,9 USD/tấn.