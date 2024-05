Giá cacao thế giới giảm mạnh trước quan ngại thị trường kém thanh khoản

Giá cacao ngày 1/5 đạt 8.408 USD tại New York và 6.783 bảng Anh ở London, giảm 25% so với mức đỉnh tháng trước, khi các nhà đầu tư quan ngại thị trường quá đắt đỏ này có thể trở nên kém thanh khoản.

Một thợ chocolate Bỉ trình diễn sản xuất chocolate thủ công tại Hội nghị Cacao Thế Giới ở Brussels hồi tháng trước. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Các nhà phân tích cho biết giá cacao, nguyên liệu chủ yếu được sử dụng để chế biến chocolate, đã giảm mạnh sau khi đạt mức cao lịch sử trong thời gian gần đây trong bối cảnh các nhà đầu tư quan ngại về việc thị trường này quá đắt đỏ và có thể trở nên kém thanh khoản.

Cụ thể, giá cacao đã giảm 25% so với mức đỉnh điểm 11.722 USD/tấn tại New York (Mỹ) và 9.285 bảng Anh/ tấn tại London (Anh) hôm 19/4 do những lo ngại về nguồn cung xuất phát từ tình hình thời tiết xấu tại hai quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới là Ghana và Côte d'Ivoire.

Trong ngày 1/5, giá cacao ở mức 8.408 USD tại New York và 6.783 bảng Anh ở London.

Theo nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo, những biến động mạnh và sự bất ổn về giá cả trong những tháng gần đây đã khiến cho ngày càng nhiều nhà buôn bán cacao từ bỏ thị trường này vì thị trường quá khó giao dịch và quá đắt đỏ để duy trì vị thế trên thị trường, từ đó gây ra vấn đề về thanh khoản.

Ông Hansen cho biết thêm tính kém thanh khoản đã khiến cho giá cacao trở nên bất ổn định, điều này có nghĩa là rất nhiều nhà buôn bán đã đóng cửa hoặc giảm quy mô hoạt động.

Việc giá cacao tăng đột ngột gần đây đã gây ra những lo ngại về phản ứng dây chuyền đối với giá bán lẻ của chocolate vào thời điểm mà các nền kinh tế lớn trên thế giới đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao./.

