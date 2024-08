Liên ngành phát hiện cơ sở san, chiết, nạp lượng lớn LPG trái phép tại Bắc Ninh

Lực lượng liên ngành tỉnh Bắc Ninh kiểm tra cơ sở san, chiết, nạp khí LPG của ông P.V.Đ tại phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 28/8, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết cơ quan chức năng vừa phát hiện cơ sở san, chiết, nạp lượng lớn LPG trái phép tại Bắc Ninh.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Phòng Thanh tra-Pháp chế, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế (Công an thị xã Thuận Thành) kiểm tra đột xuất cơ sở san, chiết, nạp khí LPG của ông P.V.Đ, địa chỉ tại khu vực bãi ven sông Đuống thuộc địa phận khu phố Đạo Tú, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Liên ngành Hà Nội phát hiện một cơ sở san chiết LPG có dấu hiệu vi phạm Tiến hành kiểm tra một nhà kho trên địa bàn huyện Thanh Trì, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loại bình gas và các phương tiện dùng để san chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 02 xe bồn chứa 12.020 kg LPG, 320 chiếc vỏ bình gas (nhãn hiệu GP PETROL, PETRO Hồng Hà, VENUS PETROL, PETROL Toàn Cầu và Thăng Long PETRO) cùng các phương tiện san, chiết như máy nén khí, vòi san chiết, cân điện tử… để thực hiện san, chiết, nạp LPG vào chai.

Đại diện cơ quan chức năng thông tin, ông P.V.Đ chưa xuất trình được đăng ký kinh doanh, các điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh khí LPG, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Vì vậy, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật./.