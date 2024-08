TP Hồ Chí Minh: Thu thuế xuất nhập khẩu bất ngờ đảo chiều tăng trưởng dương

Xe chở container hàng hóa hoạt động tại Tân Cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sau 6 tháng ghi nhận sự suy giảm, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đảo chiều sang tăng trưởng dương.

Dù mức tăng còn khá thấp, song cũng phản ánh phần nào sự phục hồi đáng kể của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn hiện nay.

Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 8 tháng năm 2024 ước thực hiện 344.826 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán và tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 246.817 tỷ đồng, đạt 73,9% dự toán và tăng 23,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tăng 17,5% so với cùng kỳ; thu nhập cá nhân tăng 14,8% và thuế liên quan đến nhà, đất tăng tới 55,9%. Điều này cho thấy một số ngành, lĩnh vực ở Tp. Hồ Chí Minh đang có sự tăng trưởng ổn định.

Đáng chú ý, theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, thu từ hoạt động xuất nhập, khẩu có sự phục hồi đáng kể. Thành phố ước thực hiện 83.648 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 8 tháng 2024, đạt 64% dự toán và tăng 0,3% sau 6 tháng tăng trưởng âm.

Sự phục hồi ở khoản thu này tương quan với tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn. Dữ liệu cho thấy, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ và nhập khẩu đạt 38,7 tỷ USD tăng 7,8%.

Đây cũng là yếu tố tích cực góp phần làm khu vực thuế trừ trợ cấp sản phẩm trong cấu phần GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ tốt hơn trong quý 3/2024.

Trước đó, hoạt động thu từ xuất nhập khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng lớn do thị trường 3 mặt hàng chính là ôtô, xăng dầu, sắt thép chưa có sự phục hồi. Riêng số thuế thu ngân sách nhà nước từ mặt hàng ôtô nguyên chiếc các loại giảm tới gần 52% trong 5 tháng đầu năm 2024, với con số giảm tuyệt đối gần 6.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, do tác động của cam kết cắt giảm thuế quan trong một số Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Hay mặt hàng sắt thép các loại có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,5%, song số thuế thu ngân sách lại chưa tăng mạnh, do thị trường xây dựng dân dụng chưa thực sự hồi phục nên vẫn tồn tại lượng hàng tồn kho lớn...

Ngược lại với khoản thu nội địa và xuất nhập khẩu, hoạt động thu dầu thô ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 8 tháng vẫn chưa có sự hồi phục do giá dầu sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, thu dầu thô trên địa bàn thành phố ước thực hiện 14.351 tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán và giảm 12,6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh được giao tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 482.851 tỷ đồng, tăng 2,8% so với dự toán năm trước đó; trong đó, thu nội địa là 333.960 tỷ đồng, tăng gần 14%; thu từ dầu thô là 17.900 tỷ đồng, giảm mạnh gần 28%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 130.800 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Hiện ngành tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2024 đạt kết quả cao nhất. Trong đó, tiếp tục rà soát đánh giá tiến độ thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố; đồng thời tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, song song với việc tăng cường công tác quản lý nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu thuế trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế; tập trung thu hồi nợ đọng.../.

