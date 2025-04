Đồng USD phục hồi sau cú trượt dài vì chính sách thuế quan

Đồng USD đã phục hồi so với các đồng tiền chủ chốt như euro và yen trong phiên giao dịch 4/4, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell thừa nhận những ảnh hưởng tiêu cực từ việc Mỹ áp thuế cao hơn dự kiến, đồng thời tỏ ra thận trọng hơn về việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai.

Chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với một giỏ các đồng tiền chủ chốt khác - đã giảm 1,9% trong phiên 3/4, đánh dấu ngày ảm đạm nhất của đồng USD kể từ tháng 11/2022. Sau đó, chỉ số đồng USD đã tăng 0,98% lên 103 trong phiên giao dịch chiều ngày 4/4.

Ông Powell cho biết thuế quan làm tăng nguy cơ lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm lại. Ông nhấn mạnh con đường khó khăn phía trước đối với các nhà hoạch định chính sách tại Fed.

Theo ông Peter Vassallo, quản lý danh mục đầu tư ngoại hối tại BNP Paribas Asset Management - chi nhánh đầu tư của tập đoàn tài chính-ngân hàng BNP Paribas - phản ứng của ông Powell có phần cứng rắn hơn khi tập trung vào tác động lạm phát của việc áp thuế.

Theo chuyên gia này, nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát cao, và vì Mỹ là bên áp thuế, áp dụng lên tất cả hàng nhập khẩu, nên tác động lên chính nước Mỹ sẽ càng lớn.

Ông Vassallo cũng nhấn mạnh rằng mối lo ngại về lạm phát là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi lạm phát đã vượt mục tiêu trong 5 năm qua.

Những bình luận của ông Powell được đưa ra sau khi số liệu thống kê công bố cùng ngày cho thấy số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 228.000 việc làm trong tháng 3/2025, cao hơn mức tăng 117.000 việc làm của tháng 2/2025, và vượt xa mức dự báo 135.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ từ 4,1% lên 4,2%.

Tuy nhiên, bà Helen Given, Giám đốc giao dịch tại công ty quản lý rủi ro và giải pháp thanh toán Monex USA, cho rằng thị trường không mấy lạc quan với những con số này vì chúng chưa phản ánh các sự kiện trong tuần này cũng như những hậu quả khó tránh khỏi trong vài tuần tới.

Ngân hàng Deutsche Bank ngày 3/4 đã cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng niềm tin vào đồng USD, cho rằng những thay đổi lớn trong phân bổ dòng vốn có thể lấn át các yếu tố cơ bản của tiền tệ và gây ra những biến động tiền tệ hỗn loạn.

Khi thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ vào ngày 4/4, đồng USD đã tăng nhẹ 0,2% lên 7,2959 Nhân dân tệ đổi 1 USD trên thị trường nước ngoài.

Phiên trước đó, đồng USD đã có thời điểm tăng tới 0,7% lên mức cao nhất trong hai tháng là 7,3485 Nhân dân tệ đổi 1 USD.

Trong khi đó, đồng AUD của Australia, thường biến động cùng chiều với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, đã giảm 4,42% xuống mức thấp nhất trong 5 năm so với đồng USD là 0,60490 USD đổi 1 AUD, sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế quan bổ sung lên hàng hóa Mỹ vào ngày 4/4.

Tính chung cả tuần, đồng AUD đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Trung Quốc đã công bố mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa của Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/4.

Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái và làm trầm trọng thêm sự bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đều tuyên bố các biện pháp đối phó, làm tăng nguy cơ chiến tranh thương mại lan rộng hơn.

Đồng euro tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng euro giảm 0,95% xuống còn 1,10947 USD đổi 1 euro. Đồng tiền chung châu Âu đã tăng 1,8% trong phiên trước đó - mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2022 - đạt mức đỉnh là 1,1147 USD đổi 1 euro, mức cao nhất kể từ ngày 30/9/2024. Tính chung cả tuần này, đồng euro đã ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ ngày 3/3.

Cùng xu hướng, đồng bảng Anh giảm 1,61% xuống 1,2889 USD đổi 1 bảng Anh, sau khi tăng lên 1,3207 USD đổi 1 bảng Anh trong phiên trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 3/10/2024. Tính chung cả tuần, đồng bảng Anh ghi nhân mức giảm lớn nhất kể từ ngày 24/2.

Phiên này, đồng CAD của Canada cũng giảm 0,81% xuống 1,4208 CAD đổi 1 USD.

Trong khi đó, “đồng bạc xanh” đã phục hồi phần nào mức giảm trước đó so với đồng yen của Nhật Bản, khi tăng 0,58% lên 146,92 yen đổi USD. Đây là sự đảo chiều so với mức giảm 2,2% trong phiên trước đó, có lúc đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất là 145,19 yen đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ ngày 2/10. Tính chung cả tuần, đồng USD giảm ghi nhận mức giảm mạnh nhất so với đồng yen kể từ đầu tháng Hai.

Thị trường đang dự đoán Fed sẽ thực hiện bốn lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của năm nay, đồng thời giảm xác suất Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thị trường cũng dự đoán khả năng rất cao Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước tháng 12./.

Tỷ giá ngày 4/4: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm sáng 4/4 ở mức 24.886 VND/USD, tăng 32 đồng so với sáng 3/4; với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.130 VND/USD, tỷ giá sàn là 23.641 VND/USD.