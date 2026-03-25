Kinh tế

Doanh nghiệp

China Eastern Airlines chi gần 16 tỷ USD mua 101 máy bay Airbus A320neo

Lê Minh
Máy bay Airbus A320neo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng hàng không China Eastern Airlines ngày 25/3 cho biết đã ký thỏa thuận trị giá 15,8 tỷ USD với Airbus, công ty hàng không vũ trụ lớn nhất châu Âu, để mua 101 máy bay Airbus A320neo.

Theo một tuyên bố được nộp trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, số máy bay trên dự kiến sẽ được giao theo từng đợt từ năm 2028 đến năm 2032.

Lịch trình giao hàng cụ thể có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế, tùy thuộc vào thỏa thuận chung giữa hai bên. Sau nhiều vòng đàm phán, giá máy bay trên thực tế theo thỏa thuận thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết tiêu chuẩn.

China Eastern có trụ sở tại Thượng Hải, chủ yếu thuộc sở hữu của Chính phủ Trung Quốc thông qua công ty mẹ, là một trong ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc.

Hãng cho biết động lực cho việc mua số máy bay trên là niềm tin vào tương lai của ngành hàng không dân dụng Trung Quốc.

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 2/2026, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua thêm tới 120 máy bay Airbus, nhưng không nêu rõ thời điểm các giao dịch này sẽ diễn ra.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ chốt đối với máy bay, máy móc và ôtô của châu Âu. Thỏa thuận mới nhất của China Eastern Airlines với Airbus đạt được sau hàng loạt đơn đặt hàng được các hãng hàng không Trung Quốc khác công bố vào cuối năm ngoái.

Air China, Juneyao Airlines và Spring Airlines cũng như China Aircraft Leasing Group Holdings đã công bố mua tổng cộng khoảng 150 máy bay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Airbus #Mua máy bay #Hàng không Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

