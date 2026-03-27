Văn hóa doanh nghiệp - Động lực phía sau hành trình bứt phá của VPBank

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, con người và văn hoá doanh nghiệp trở thành nền tảng giúp tổ chức duy trì sự ổn định và khả năng thích ứng dài hạn. Mới đây, gần 6.000 cán bộ nhân viên của một tập đoàn tài chính - ngân hàng đã cùng nhau khởi động một năm kinh doanh mới bằng những hoạt động tập thể quy mô lớn, qua đó khẳng định thông điệp: Văn hóa doanh nghiệp không tách rời hoạt động kinh doanh.

Cuối tuần qua, tại Hà Nội, hơn 4.000 cán bộ nhân viên trong hệ sinh thái Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tham gia chương trình “Kick Off Kinh doanh Toàn hàng năm 2026”, nổi bật với màn diễu hành của 35 đoàn khối.

Mỗi đoàn mang một màu sắc, khẩu hiệu và tinh thần riêng, nhưng cùng hướng về một mục tiêu chung. Hình thức này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng mà còn truyền tải thông điệp về sự đồng bộ trong tổ chức: khi các cá nhân cùng bước, cả tổ chức sẽ tiến lên. Song song đó, tại miền Nam, hơn 2.000 nhân viên tham gia chuỗi thử thách nhằm khẳng định sức bền và tinh thần đồng đội.

Không dừng lại ở việc truyền lửa và khởi động cho mùa kinh doanh mới, sự kiện còn là dịp để VPBank nhìn lại hành trình phát triển. Khép lại năm 2025, VPBank vươn lên vị thế dẫn đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân về tổng tài sản, đồng thời là một trong những thương hiệu tăng trưởng về giá trị nhanh nhất toàn hệ thống.

Con người và văn hóa - nền tảng của sự thịnh vượng

Hơn ba thập kỷ phát triển, mỗi cột mốc tăng trưởng của ngân hàng đều gắn liền với những thế hệ nhân sự được đào tạo bài bản, dám nghĩ dám làm và sẵn sàng đồng hành cùng tầm nhìn dài hạn. Đây không phải sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một triết lý nhất quán: con người là tài sản chiến lược. Mỗi nhân viên không chỉ được trao công cụ để hoàn thành mục tiêu kinh doanh, mà còn được tạo điều kiện phát triển bản thân, khai mở tiềm năng và đóng góp vào sứ mệnh chung.

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng yếu tố then chốt là Nhân sự và Văn hóa doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn hình thức diễu hành – một sân chơi mang yếu tố hình thức, biểu diễn, thúc đẩy sự sáng tạo, cá tính trình diễn của mỗi cá nhân, tập thể - cho một sự kiện mang tính khởi động kinh doanh chính là yếu tố làm nên sự khác biệt. Những chỉ tiêu, áp lực kinh doanh dường như được “làm nhẹ” đi về mặt tinh thần để thay vào đó là hình ảnh duyên dáng, chuyên nghiệp của mỗi cán bộ nhân viên.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần tập thể được thể hiện theo một “ngôn ngữ” khác nhưng cũng không kém phần tinh tế: những thử thách đồng đội. Đây là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, qua đó giúp các thành viên thấu hiểu và gắn kết hơn. Thông qua những hoạt động tập thể, sự gắn kết được hun đúc và lan tỏa.

Màn diễu hành tại Hà Nội của các cán bộ nhân viên VPBank và công ty thành viên trong hệ sinh thái. (Ảnh: Vietnam+)

Hình ảnh các đoàn diễu hành di chuyển đồng bộ, hay cách các đội phối hợp trong thử thách, cho thấy vai trò của tính kỷ cương và hiệu quả trong tổ chức. Song song đó, việc liên tục tìm kiếm những hình thức thể hiện mới cho sự kiện nội bộ lại phản ánh nỗ lực đổi mới và sáng tạo trong cách xây dựng văn hoá. Đó cũng chính là những giá trị cốt lõi được “hiện thực hoá” qua hành vi và trải nghiệm, chúng có khả năng tạo ra sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong tổ chức.

Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược hoạt động của VPBank. Trên nền tảng hệ sinh thái sẵn có gồm ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, với sự đồng hành cùng đối tác chiến lược SMBC, VPBank dự kiến mở rộng thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, như bảo hiểm nhân thọ hay quản lý quỹ. Định hướng này không chỉ thể hiện tham vọng tăng trưởng, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tổ chức và đội ngũ nhân sự.

Để vận hành một hệ sinh thái tài chính mở rộng và khác biệt, VPBank cần nhiều hơn những nhân sự giỏi, những con người có tư duy đa lĩnh vực, linh hoạt, sáng tạo và sẵn sàng dịch chuyển giữa các mảng nghiệp vụ, cùng hướng tới một mục tiêu chung. Trong bối cảnh đó, các hoạt động văn hoá nội bộ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ chuyển đổi, giúp tạo sự đồng thuận và duy trì động lực xuyên suốt toàn hệ thống.

VPBank quyết tâm đạt mục tiêu lợi nhuận tăng 35% đạt gần 41.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Một sự kiện kick-off kinh doanh thường mang tính biểu tượng, nhưng giá trị thực sự nằm ở những gì diễn ra sau đó. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động, việc duy trì động lực và sự đồng lòng của đội ngũ trở thành yếu tố quyết định.

“Bước sang 2026, VPBank quyết tâm đạt mục tiêu lợi nhuận tăng 35% đạt gần 41.000 tỷ đồng. Và hôm nay, các cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống cùng khởi động chinh phục mục tiêu đó, sẵn sàng bứt tốc dài hạn, dẫn đầu toàn diện, tăng trưởng bền vững và vươn mình ra biển lớn,” ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phía Nam - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân kiêm phụ trách điều hành Khối thu hồi và xử lý nợ cho biết.

Một hệ sinh thái tài chính – ngân hàng đang mở rộng theo hướng khác biệt với những con người dám nuôi khát vọng lớn. (Ảnh: Vietnam+)

Hình ảnh hàng nghìn con người cùng xuất phát tại một thời điểm không chỉ mang ý nghĩa của sự khởi đầu, mà còn gợi mở về một hành trình dài phía trước, nơi mỗi cá nhân là một mắt xích trong một hệ thống vận hành lớn. Sự đồng bộ trong từng bước đi không đơn thuần là biểu tượng, mà phản ánh cách một tổ chức vận hành khi mọi thành viên cùng chung nhịp, cùng hướng về một mục tiêu.

Khi con người và văn hoá được đặt đúng vị trí, chúng trở thành lực đẩy giúp tổ chức không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phát triển bền vững. Một hệ sinh thái tài chính - ngân hàng đang mở rộng theo hướng khác biệt với những con người dám nuôi khát vọng lớn, dám bứt phá để biến khát khao thành thành công và cùng nhau dệt nên bức tranh Vì một Việt Nam thịnh vượng./.

