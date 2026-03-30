HSBC thu xếp khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD cho Hạ tầng GELEX

Ngày 30/3, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC Việt Nam công bố hoàn tất thành công khoản vay hợp vốn kỳ hạn 5 năm trị giá 200 triệu USD cho Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (Hạ tầng GELEX), trong đó HSBC đóng vai trò là ngân hàng thu xếp chính duy nhất kiêm điều phối sổ.

Là khoản tài trợ hợp vốn bằng USD từ thị trường nước ngoài đầu tiên của Hạ tầng GELEX, khoản vay này sẽ hỗ trợ nhu cầu đầu tư trung hạn và kế hoạch mở rộng của công ty. Giao dịch thu hút lượng đăng ký cao gấp hơn hai lần kỳ vọng, quy tụ sự tham gia của 19 tổ chức tài chính, bao gồm HSBC.

Hạ tầng GELEX (công ty con của Tập đoàn GELEX) tập trung vào phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, tiện ích và các lĩnh vực liên quan đến năng lượng. Khoản vay này tăng cường năng lực huy động vốn của Hạ tầng GELEX để thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, hỗ trợ phát triển hạ tầng thiết yếu và đóng góp vào hoạt động kinh tế nói chung cũng như tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Toàn quốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam chia sẻ: “Mặc dù điều kiện thị trường còn nhiều thách thức và thời gian triển khai gấp rút, chúng tôi đã tập hợp thành công nhiều bên cho vay và mang lại một giải pháp được thiết kế phù hợp để hỗ trợ nhu cầu đầu tư trung hạn của Hạ tầng GELEX.”

Giao dịch được triển khai trong bối cảnh thời gian hạn chế và thị trường biến động, phản ánh năng lực thu xếp hợp vốn và triển khai giao dịch của HSBC, đồng thời củng cố vai trò của ngân hàng trong việc kết nối khách hàng Việt Nam với nguồn vốn từ thị trường nước ngoài.

Giao dịch cũng cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang trở nên ngày càng năng động trong việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, khi ngày càng nhiều tập đoàn nội địa hàng đầu đa dạng hoá nguồn vốn và tham gia thị trường vay hợp vốn nước ngoài để hỗ trợ đầu tư dài hạn. Việc hoàn tất thành công giao dịch này cũng cho thấy các bên cho vay tiếp tục quan tâm tới các cơ hội đầu tư ở Việt Nam./.

