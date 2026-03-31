GM tạm dừng một nhà máy xe điện, 1.300 công nhân nghỉ việc tạm thời

Tập đoàn General Motors (GM) vừa thông báo gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời nhà máy xe điện ở Detroit đến ngày 13/4. Trước đó, nhà máy này đã ngừng vận hành từ ngày 16/3.

Người phát ngôn của GM cho biết nhà máy Factory ZERO sẽ tạm thời điều chỉnh hoạt động sản xuất để đưa sản lượng xe điện về mức phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. 1.300 lao động sẽ tạm thời bị cắt giảm.

Nhà máy này là nơi xuất xưởng các dòng xe như Chevrolet Silverado EV và Hummer EV. Tuy nhiên, hoạt động tại đây đã rơi vào tình trạng trồi sụt thất thường trong suốt một năm qua, khi GM phải đối mặt với sự sụt giảm nhu cầu đối với các dòng xe chạy bằng pin.

Trước đó vào tháng 1, GM cũng đã cắt giảm khoảng 50% sản lượng tại nhà máy này.

GM hiện đã ghi nhận khoản giảm giá trị tài sản lên tới 7,6 tỷ USD liên quan đến các chương trình phát triển xe điện. Đây cũng là một trong số nhiều hãng xe đang phải thu hẹp kế hoạch sản xuất xe điện sau những thay đổi lớn về chính sách quản lý dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thay vì tập trung vào xe điện, ngành công nghiệp ôtô đang có xu hướng quay trở lại với các dòng xe tải và xe thể thao đa dụng (SUV) chạy xăng - vốn được coi là "cỗ máy in tiền" chính của các hãng xe tại Detroit.

Phía GM ngày 30/3 cũng đã xác nhận kế hoạch tăng cường sản lượng dòng xe tải hạng nặng tại một nhà máy ở Michigan, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng Sáu tới./.

GM dự kiến lợi nhuận giảm 7,1 tỷ USD do thu hẹp mảng xe điện GM cho biết việc chấm dứt một số ưu đãi thuế cho người tiêu dùng cùng với việc nới lỏng các quy định về khí thải đã khiến nhu cầu xe điện toàn ngành tại Bắc Mỹ chậm lại trong năm 2025.